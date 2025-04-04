Ущерб от крушения танкеров в Черном море составил почти 85 млрд рублей
Общая сумма ущерба, предъявленного судовладельцам после крушения в Керченском проливе танкеров с мазутом, составила 84,94 млрд руб., сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.
У владельцев танкеров есть месяц на добровольное возмещение вреда. По истечении этого срока исковые заявления будут направлены в суд, добавила она.
Катастрофа в районе Керченского пролива с танкерами «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239» произошла 15 декабря 2024 г. Суда, перевозившие по 4000 т мазута, потерпели крушение во время шторма, в результате чего нефтепродукты попали в море. Министр транспорта Роман Старовойт на заседании правительственной комиссии отметил, что в ходе расследования, которое только завершилось, были выявлены невыполнение ограничений по сезону плавания и неукомплектованность кадрами.