Ввод жилья в I квартале вырос на 7%
Объем введенного жилья в России в I квартале 2025 г. превысил 31 млн кв. м. Это на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин на заседании правительственной комиссии.
Он подчеркнул, что наибольший рост зафиксирован в сегменте индивидуального жилищного строительства. За три месяца в эксплуатацию введено 24,6 млн кв. м, что на 20% выше прошлогоднего уровня. По словам Хуснуллина, рекордные показатели последних лет позволили создать прочную базу для будущих проектов. При этом он указал на возможные трудности в дальнейшем.
«Из-за текущей непростой ситуации уже сейчас мы видим определенные риски снижения темпов ввода жилья в будущем, и над их предотвращением необходимо начинать системно работать», – сказал Хуснуллин.
10 апреля вице-премьер также сообщил, что правительство рассматривает продление программы семейной ипотеки. По его словам, при сохранении действующей процентной ставки объем расходов бюджета может превысить 1 трлн руб.
Хуснуллин добавил, что в ближайших планах – расширение ипотечных программ. В частности, власти обеспокоены низкими темпами выдачи ипотеки на Дальнем Востоке и намерены активизировать поддержку жилищного кредитования на новых территориях. В то же время программа IT-ипотеки, как отметил чиновник, фактически приостановлена из-за отсутствия дополнительного финансирования для банков.