Ввод жилья в I квартале вырос на 7%

Он подчеркнул, что наибольший рост зафиксирован в сегменте индивидуального жилищного строительства. За три месяца в эксплуатацию введено 24,6 млн кв. м, что на 20% выше прошлогоднего уровня. По словам Хуснуллина, рекордные показатели последних лет позволили создать прочную базу для будущих проектов. При этом он указал на возможные трудности в дальнейшем.