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Ввод жилья в I квартале вырос на 7%

Ведомости

Объем введенного жилья в России в I квартале 2025 г. превысил 31 млн кв. м. Это на 7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин на заседании правительственной комиссии.

Он подчеркнул, что наибольший рост зафиксирован в сегменте индивидуального жилищного строительства. За три месяца в эксплуатацию введено 24,6 млн кв. м, что на 20% выше прошлогоднего уровня. По словам Хуснуллина, рекордные показатели последних лет позволили создать прочную базу для будущих проектов. При этом он указал на возможные трудности в дальнейшем.

«Из-за текущей непростой ситуации уже сейчас мы видим определенные риски снижения темпов ввода жилья в будущем, и над их предотвращением необходимо начинать системно работать», – сказал Хуснуллин.

10 апреля вице-премьер также сообщил, что правительство рассматривает продление программы семейной ипотеки. По его словам, при сохранении действующей процентной ставки объем расходов бюджета может превысить 1 трлн руб.

Хуснуллин добавил, что в ближайших планах – расширение ипотечных программ. В частности, власти обеспокоены низкими темпами выдачи ипотеки на Дальнем Востоке и намерены активизировать поддержку жилищного кредитования на новых территориях. В то же время программа IT-ипотеки, как отметил чиновник, фактически приостановлена из-за отсутствия дополнительного финансирования для банков.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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