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Летевший из Москвы в Гуанчжоу самолет сел в Новосибирске из-за неисправности

Ведомости

Пассажирский самолет, выполнявший рейс Москва – Гуанчжоу, совершил вынужденную посадку в аэропорту Новосибирска из-за технической неисправности генератора, проводится доследственная проверка, сообщает Telegram-канал Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Летевший в Китай самолет с 386 пассажирами на борту 12 апреля совершил  посадку в аэропорту «Толмачево». Пассажиров уже пересадили на резервный борт, который продолжил следование по маршруту, рассказали в следственном управлении. Там уточнили, что в результате инцидента никто не пострадал. 

Новосибирский следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ СК России проводит доследственную проверку по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего, говорится в сообщении.

10 апреля ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщал, что летевший из Москвы в Индонезию самолет вернулся в «Шереметьево» в связи с возникшей в полете неисправностью электросистемы правого двигателя. «Аэрофлот» позднее сообщил, что информация об отказе двигателя на пассажирском самолете SU296 не соответствует действительности. Там уточнили, что командир самолета принял решение о возврате в аэропорт после срабатывания индикации работы одной из систем, она не была связана с двигателями. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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