Летевший из Москвы в Гуанчжоу самолет сел в Новосибирске из-за неисправности
Пассажирский самолет, выполнявший рейс Москва – Гуанчжоу, совершил вынужденную посадку в аэропорту Новосибирска из-за технической неисправности генератора, проводится доследственная проверка, сообщает Telegram-канал Восточного межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
Летевший в Китай самолет с 386 пассажирами на борту 12 апреля совершил посадку в аэропорту «Толмачево». Пассажиров уже пересадили на резервный борт, который продолжил следование по маршруту, рассказали в следственном управлении. Там уточнили, что в результате инцидента никто не пострадал.
Новосибирский следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ СК России проводит доследственную проверку по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Проводится комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего, говорится в сообщении.
10 апреля ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщал, что летевший из Москвы в Индонезию самолет вернулся в «Шереметьево» в связи с возникшей в полете неисправностью электросистемы правого двигателя. «Аэрофлот» позднее сообщил, что информация об отказе двигателя на пассажирском самолете SU296 не соответствует действительности. Там уточнили, что командир самолета принял решение о возврате в аэропорт после срабатывания индикации работы одной из систем, она не была связана с двигателями.