Летевший из Москвы в Гуанчжоу самолет сел в Новосибирске из-за неисправности

10 апреля ТАСС со ссылкой на оперативные службы сообщал, что летевший из Москвы в Индонезию самолет вернулся в «Шереметьево» в связи с возникшей в полете неисправностью электросистемы правого двигателя. «Аэрофлот» позднее сообщил, что информация об отказе двигателя на пассажирском самолете SU296 не соответствует действительности. Там уточнили, что командир самолета принял решение о возврате в аэропорт после срабатывания индикации работы одной из систем, она не была связана с двигателями.