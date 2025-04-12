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Пятеро освобожденных в Тунисе россиян прибыли в Москву

Ведомости

Рейс с россиянами, которые содержались в тюрьмах Туниса и были освобождены на этой неделе, приземлися в аэропорту «Шереметьево», сообщает «РИА Новости».

В Россию вернулись только несколько россиян, освобожденных 11 апреля. Позднее агентство уточнило, что в московском аэропорту приземлился рейс с пятью россиянами из 11 освобожденных граждан. 

Судья в Тунисе ранее принял решение об освобождении 11 граждан России, задержанных в республике в середине ноября 2024 г. по подозрению в причастности к терроризму, сообщила ТАСС адвокат Олфа Хаджри, защищающая интересы нескольких россиян. Позже в посольстве сообщили агентству, что освобожденные россияне 11 апреля вылетят в Москву двумя рейсами.

Как сообщала тунисская газета UniversNews, с российских граждан были сняты все подозрения. По ее информации, 10 апреля следственный судья принял такое решение в связи с отсутствием подозрений в их причастности к терроризму. Как стало известно, в начале ноября 2024 г. группа россиян отправилась в Хайдру – небольшое поселение, расположенное недалеко от границы с Алжиром. Они собирались посетить античные памятники Римской империи. Через несколько дней связь с группой была потеряна. Позже стало известно, что местные власти задержали туристов и держат их под стражей. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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