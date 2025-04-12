Пятеро освобожденных в Тунисе россиян прибыли в Москву

Как сообщала тунисская газета UniversNews, с российских граждан были сняты все подозрения. По ее информации, 10 апреля следственный судья принял такое решение в связи с отсутствием подозрений в их причастности к терроризму. Как стало известно, в начале ноября 2024 г. группа россиян отправилась в Хайдру – небольшое поселение, расположенное недалеко от границы с Алжиром. Они собирались посетить античные памятники Римской империи. Через несколько дней связь с группой была потеряна. Позже стало известно, что местные власти задержали туристов и держат их под стражей.