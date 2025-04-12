Пятеро освобожденных в Тунисе россиян прибыли в Москву
Рейс с россиянами, которые содержались в тюрьмах Туниса и были освобождены на этой неделе, приземлися в аэропорту «Шереметьево», сообщает «РИА Новости».
В Россию вернулись только несколько россиян, освобожденных 11 апреля. Позднее агентство уточнило, что в московском аэропорту приземлился рейс с пятью россиянами из 11 освобожденных граждан.
Судья в Тунисе ранее принял решение об освобождении 11 граждан России, задержанных в республике в середине ноября 2024 г. по подозрению в причастности к терроризму, сообщила ТАСС адвокат Олфа Хаджри, защищающая интересы нескольких россиян. Позже в посольстве сообщили агентству, что освобожденные россияне 11 апреля вылетят в Москву двумя рейсами.
Как сообщала тунисская газета UniversNews, с российских граждан были сняты все подозрения. По ее информации, 10 апреля следственный судья принял такое решение в связи с отсутствием подозрений в их причастности к терроризму. Как стало известно, в начале ноября 2024 г. группа россиян отправилась в Хайдру – небольшое поселение, расположенное недалеко от границы с Алжиром. Они собирались посетить античные памятники Римской империи. Через несколько дней связь с группой была потеряна. Позже стало известно, что местные власти задержали туристов и держат их под стражей.