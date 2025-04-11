В Тунисе освободили задержанных по подозрению в терроризме 11 россиян

Как сообщала тунисская газета UniversNews, с российских граждан были сняты все подозрения. По ее информации, 10 апреля следственный судья принял такое решение в связи с отсутствием подозрений в их причастности к терроризму. Он передал дело в суд первой инстанции провинции Кассерин, освободив при этом всех задержанных. Хаджри подтвердила это решение.