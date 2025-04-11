В Тунисе освободили задержанных по подозрению в терроризме 11 россиян
Судья принял решение об освобождении 11 граждан России, задержанных в Тунисе в середине ноября 2024 г. по подозрению в причастности к терроризму. Об этом сообщила ТАСС адвокат Олфа Хаджри, защищающая интересы нескольких россиян.
Позже в посольстве сообщили агентству, что освобожденные россияне 11 апреля вылетят в Москву двумя рейсами.
Как сообщала тунисская газета UniversNews, с российских граждан были сняты все подозрения. По ее информации, 10 апреля следственный судья принял такое решение в связи с отсутствием подозрений в их причастности к терроризму. Он передал дело в суд первой инстанции провинции Кассерин, освободив при этом всех задержанных. Хаджри подтвердила это решение.
В начале ноября 2024 г. группа из 11 граждан России отправилась в Хайдру – небольшое поселение, расположенное недалеко от границы с Алжиром. Они собирались посетить античные памятники Римской империи. Через несколько дней связь с группой была потеряна. Позже стало известно, что местные власти задержали туристов и держат их под стражей.
Родственник одного из задержанных в конце марта сообщал «РИА Новости», что связь с гражданами РФ была практически утеряна. Россияне находились в тюрьмах Морнагия, Бурдж аль-Амери и Бебелли.