Песков оценил отзыв приглашения фотографа ТАСС на премию World Press Photo
Отзыв приглашения фотографа ТАСС на премию World Press Photo в Амстердаме противоречит здравому смыслу и духу журналистики. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Конечно же, это противоречит здравому смыслу и духу журналистской солидарности», – сказал он (цитата по ТАСС).
Об отзыве приглашения фотографа ТАСС Михаила Терещенко на церемонию награждения World Press Photo стало известно 11 апреля. Как пояснили организаторы церемонии, решение принято в связи с «возросшей напряженностью на европейском континенте» и недовольством грузинских фотографов.
Церемония награждения пройдет в Амстердаме 17 апреля. Фотографии Терещенко победили в региональном отборе в категории «Серия снимков» за фотографии с протестов в Грузии и претендуют на звание фотографии года по версии World Press Photo.
Сам Терещенко заявил, что решение World Press Photo не стало для него неожиданностью, поскольку до этого «они проводили целое расследование по поводу моих работ». «Признали их визуально совершенными. Visual Excellent, как они написали. Это приятно», – отметил он.
Фотограф не стал выступать с критикой конкурса, а напротив, назвал его серьезным и важным мероприятием. Он добавил, что главное для него, что «Россия присутствует в списке победителей».