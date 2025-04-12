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Песков оценил отзыв приглашения фотографа ТАСС на премию World Press Photo

Ведомости

Отзыв приглашения фотографа ТАСС на премию World Press Photo в Амстердаме противоречит здравому смыслу и духу журналистики. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Конечно же, это противоречит здравому смыслу и духу журналистской солидарности», – сказал он (цитата по ТАСС).

Об отзыве приглашения фотографа ТАСС Михаила Терещенко на церемонию награждения World Press Photo стало известно 11 апреля. Как пояснили организаторы церемонии, решение принято в связи с «возросшей напряженностью на европейском континенте» и недовольством грузинских фотографов.

Церемония награждения пройдет в Амстердаме 17 апреля. Фотографии Терещенко победили в региональном отборе в категории «Серия снимков» за фотографии с протестов в Грузии и претендуют на звание фотографии года по версии World Press Photo.

Сам Терещенко заявил, что решение World Press Photo не стало для него неожиданностью, поскольку до этого «они проводили целое расследование по поводу моих работ». «Признали их визуально совершенными. Visual Excellent, как они написали. Это приятно», – отметил он.

Фотограф не стал выступать с критикой конкурса, а напротив, назвал его серьезным и важным мероприятием. Он добавил, что главное для него, что «Россия присутствует в списке победителей».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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