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Банк «Зенит» подал иск к Кержакову из-за заложенной Audi

Ведомости

Приморский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал иск банка «Зенит» к футболисту Александру Кержакову о взыскании на заложенное имущество. Об этом сообщила глава пресс-службы судов города Дарья Лебедева в своем Telegram-канале.

Третьим лицом в деле указан Сергей Петухов. По информации Лебедевой, в декабре 2016 г. банк предоставил Петухову кредит на 1,5 млн руб. для приобретения автомобиля Audi Q3. Одновременно с этим он заключил договор залога на машину.

Петухов испытывал трудности с выплатой кредита, в результате чего в 2019 г. через суд с него взыскали задолженность. Но обязательства перед банком так и не были исполнены. Сумма его долга составляет почти 7 млн руб.

Истцу стало известно, что Петухов продал залоговый автомобиль Кержакову. Теперь он просит суд обратить взыскание на машину футболиста в счет погашения задолженности Петухова, продав машину с публичных торгов, а также взыскать с Кержакова расходы по оплате госпошлины в 30 000 руб.

В ближайшее время материалы дела будут переданы судье, сообщила Лебедева.

До недавнего времени Кержаков был лучшим бомбардиром в истории футбола России, забив 233 мяча, пока его рекорд не побил нападающий футбольного клуба «Акрон» (Тольятти) Артем Дзюба.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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