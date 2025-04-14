Банк «Зенит» подал иск к Кержакову из-за заложенной Audi
Приморский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал иск банка «Зенит» к футболисту Александру Кержакову о взыскании на заложенное имущество. Об этом сообщила глава пресс-службы судов города Дарья Лебедева в своем Telegram-канале.
Третьим лицом в деле указан Сергей Петухов. По информации Лебедевой, в декабре 2016 г. банк предоставил Петухову кредит на 1,5 млн руб. для приобретения автомобиля Audi Q3. Одновременно с этим он заключил договор залога на машину.
Петухов испытывал трудности с выплатой кредита, в результате чего в 2019 г. через суд с него взыскали задолженность. Но обязательства перед банком так и не были исполнены. Сумма его долга составляет почти 7 млн руб.
Истцу стало известно, что Петухов продал залоговый автомобиль Кержакову. Теперь он просит суд обратить взыскание на машину футболиста в счет погашения задолженности Петухова, продав машину с публичных торгов, а также взыскать с Кержакова расходы по оплате госпошлины в 30 000 руб.
В ближайшее время материалы дела будут переданы судье, сообщила Лебедева.
До недавнего времени Кержаков был лучшим бомбардиром в истории футбола России, забив 233 мяча, пока его рекорд не побил нападающий футбольного клуба «Акрон» (Тольятти) Артем Дзюба.