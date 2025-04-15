Борис Падалкин стал и.о. ректора МГТУ «СТАНКИН»

Борис Падалкин – выпускник МГТУ им. Н.Э. Баумана 1990 г. Он обучался по специальности «Динамика и прочность машин». Его профессиональный путь начался в университете в 1987 г. с должности лаборанта. За прошедшие годы он прошел путь до первого проректора – проректора по учебной работе. В период с 2005 по 2010 г. он также занимал должности начальника отдела и заместителя начальника управления в Федеральной службе по оборонному заказу.