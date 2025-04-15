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Борис Падалкин стал и.о. ректора МГТУ «СТАНКИН»

Ведомости

Борис Падалкин назначен исполняющим обязанности ректора Московского государственного технологического университета «СТАНКИН». Об этом сообщили в Минобрнауки.

Нового руководителя представили министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов и заместитель министра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев.

По словам Алиханова, перед университетом стоят масштабные задачи. Это подготовка высококвалифицированных кадров, способных разрабатывать и внедрять передовое высокотехнологичное оборудование, а также проведение научных исследований мирового уровня.

«Именно поэтому на базе МГТУ «СТАНКИН» создан головной центр компетенций станкоинструментальной промышленности, который должен стать одним из столпов национального проекта по обеспечению технологического лидерства «Средства производства и автоматизации», – отметил Алиханов.

Борис Падалкин – выпускник МГТУ им. Н.Э. Баумана 1990 г. Он обучался по специальности «Динамика и прочность машин». Его профессиональный путь начался в университете в 1987 г. с должности лаборанта. За прошедшие годы он прошел путь до первого проректора – проректора по учебной работе. В период с 2005 по 2010 г. он также занимал должности начальника отдела и заместителя начальника управления в Федеральной службе по оборонному заказу.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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