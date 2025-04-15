Борис Падалкин стал и.о. ректора МГТУ «СТАНКИН»
Борис Падалкин назначен исполняющим обязанности ректора Московского государственного технологического университета «СТАНКИН». Об этом сообщили в Минобрнауки.
Нового руководителя представили министр промышленности и торговли РФ Антон Алиханов и заместитель министра науки и высшего образования Дмитрий Афанасьев.
По словам Алиханова, перед университетом стоят масштабные задачи. Это подготовка высококвалифицированных кадров, способных разрабатывать и внедрять передовое высокотехнологичное оборудование, а также проведение научных исследований мирового уровня.
«Именно поэтому на базе МГТУ «СТАНКИН» создан головной центр компетенций станкоинструментальной промышленности, который должен стать одним из столпов национального проекта по обеспечению технологического лидерства «Средства производства и автоматизации», – отметил Алиханов.
Борис Падалкин – выпускник МГТУ им. Н.Э. Баумана 1990 г. Он обучался по специальности «Динамика и прочность машин». Его профессиональный путь начался в университете в 1987 г. с должности лаборанта. За прошедшие годы он прошел путь до первого проректора – проректора по учебной работе. В период с 2005 по 2010 г. он также занимал должности начальника отдела и заместителя начальника управления в Федеральной службе по оборонному заказу.