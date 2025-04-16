Прокурор запросил 12 лет колонии строгого режима для генерала Шамарина

Шамарина арестовали 23 мая 2024 г. Он обвиняется в получении взятки в особо крупном размере (ст. 290 УК) – 36 млн руб. за увеличение объема поставляемой продукции по госконтрактам для нужд министерства и общее покровительство. По версии следствия, он получил взятку в период с апреля 2016 г. по октябрь 2023 г. от гендиректора ОАО «Пермский телефонный завод «Телта» Алексея Высокова и главного бухгалтера этого же общества Елены Гришиной. В Следственном комитете полагают, что Шамарин потратил эти деньги на собственные нужды.