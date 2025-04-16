Депутаты предложили ввести штрафы за сбыт и покупку несуществующих госнаград

Изменение предлагается внести в ч. 2 ст. 17.11 КоАП РФ, которая сейчас предусматривает наказание рублем только за учреждение или изготовление несуществующих госнаград. Нынешний размер штрафа для граждан составляет от 1500 до 2000 руб. Депутаты предлагают повысить его до 3000 – 5000 руб., а также распространить административную ответственность на тех, кто сбывает такие знаки и покупает их. За повторное нарушение парламентарии хотят ввести еще и уголовную ответственность, говорится в пояснительной записке к проекту.