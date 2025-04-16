Депутаты предложили ввести штрафы за сбыт и покупку несуществующих госнаград
В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается ввести штрафы для тех, кто сбывает и приобретает знаки, похожие на госнаграды РФ, СССР и РСФСР. Авторами инициативы выступила группа депутатов нижней палаты парламента от «Справедливой России», ЛДПР и «Единой России».
Изменение предлагается внести в ч. 2 ст. 17.11 КоАП РФ, которая сейчас предусматривает наказание рублем только за учреждение или изготовление несуществующих госнаград. Нынешний размер штрафа для граждан составляет от 1500 до 2000 руб. Депутаты предлагают повысить его до 3000 – 5000 руб., а также распространить административную ответственность на тех, кто сбывает такие знаки и покупает их. За повторное нарушение парламентарии хотят ввести еще и уголовную ответственность, говорится в пояснительной записке к проекту.
Депутаты также отмечают, что штрафовать нужно тех, кто покупает несуществующие госнаграды именно в целях их дальнейшего ношения. Коллекционеров эта мера не коснется, говорится в пояснительной записке.
Свою инициативу депутаты объясняют тем, что в последнее время в продаже на онлайн-площадках появилось множество изделий, похожих на настоящие госнаграды участников боевых действий, ветеранов и их родственников. При этом такие товары не являются подделками или дубликатами, за изготовление и сбыт которых предусмотрена уголовная ответственность.
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