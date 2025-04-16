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Депутаты предложили ввести штрафы за сбыт и покупку несуществующих госнаград

Ведомости

В Госдуму внесен законопроект, которым предлагается ввести штрафы для тех, кто сбывает и приобретает знаки, похожие на госнаграды РФ, СССР и РСФСР. Авторами инициативы выступила группа депутатов нижней палаты парламента от «Справедливой России», ЛДПР и «Единой России».

Изменение предлагается внести в ч. 2 ст. 17.11 КоАП РФ, которая сейчас предусматривает наказание рублем только за учреждение или изготовление несуществующих госнаград. Нынешний размер штрафа для граждан составляет от 1500 до 2000 руб. Депутаты предлагают повысить его до 3000 – 5000 руб., а также распространить административную ответственность на тех, кто сбывает такие знаки и покупает их. За повторное нарушение парламентарии хотят ввести еще и уголовную ответственность, говорится в пояснительной записке к проекту.

Депутаты также отмечают, что штрафовать нужно тех, кто покупает несуществующие госнаграды именно в целях их дальнейшего ношения. Коллекционеров эта мера не коснется, говорится в пояснительной записке.

Свою инициативу депутаты объясняют тем, что в последнее время в продаже на онлайн-площадках появилось множество изделий, похожих на настоящие госнаграды участников боевых действий, ветеранов и их родственников. При этом такие товары не являются подделками или дубликатами, за изготовление и сбыт которых предусмотрена уголовная ответственность.

На фоне начала российской спецоперации на Украине власти РФ регулярно проводят торжественные церемонии награждения военных. В частности, 23 февраля в Кремле президент Владимир Путин вручил сотрудникам Министерства обороны и Росгвардии «Золотые звезды» Героев Российской Федерации.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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