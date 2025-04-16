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/ Общество

Мещанский суд Москвы изберет меру пресечения экс-главе Курской области Смирнову

Ведомости

Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов доставлен в Мещанский райсуд Москвы, куда поступило ходатайство органов предварительного расследования об избрании ему меры пресечения. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

На опубликованной записи видно, что Смирнов зашел в зал суда в наручниках. В чем обвиняется экс-губернатор, пресс-служба не уточняет. На сайте официального портала судов общей юрисдикции также пока нет информации по бывшему чиновнику.

Ранее о задержании Смирнова сообщил Telegram-канал Mash. По предварительной информации, изобличающие показания на Смирнова дал арестованный бывший гендиректор «Корпорации развития Курской области» Владимир Лукин, пишут СМИ. Его обвиняют в особо крупном хищении при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной.

С конца 1990-х гг. Смирнов работал на различных должностях в комитете ЖКХ Курской области, затем в администрации Курска. С 2011 г. занимал должность замруководителя администрации Сергиева Посада. С 2012 г. был замминистра строительного комплекса Московской области, затем год был в должности первого замминистра строительства Подмосковья. В 2016–2018 гг. был первым заместителем гендиректора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Москвы. С ноября 2018 г. – замгубернатора Курской области, а с 2021 г. – первый замгубернатора.

Смирнов возглавил Курскую область в мае 2024 г., сменив Романа Старовойта (тот стал министром транспорта). Покинул пост в декабре того же года. В ночь с 5 на 6 декабря он сообщил в своем Telegram-канале, что по решению руководства переходит на новое место службы.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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