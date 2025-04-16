Мещанский суд Москвы изберет меру пресечения экс-главе Курской области Смирнову
Бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов доставлен в Мещанский райсуд Москвы, куда поступило ходатайство органов предварительного расследования об избрании ему меры пресечения. Об этом сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.
На опубликованной записи видно, что Смирнов зашел в зал суда в наручниках. В чем обвиняется экс-губернатор, пресс-служба не уточняет. На сайте официального портала судов общей юрисдикции также пока нет информации по бывшему чиновнику.
Ранее о задержании Смирнова сообщил Telegram-канал Mash. По предварительной информации, изобличающие показания на Смирнова дал арестованный бывший гендиректор «Корпорации развития Курской области» Владимир Лукин, пишут СМИ. Его обвиняют в особо крупном хищении при строительстве фортификационных сооружений на границе с Украиной.
С конца 1990-х гг. Смирнов работал на различных должностях в комитете ЖКХ Курской области, затем в администрации Курска. С 2011 г. занимал должность замруководителя администрации Сергиева Посада. С 2012 г. был замминистра строительного комплекса Московской области, затем год был в должности первого замминистра строительства Подмосковья. В 2016–2018 гг. был первым заместителем гендиректора Фонда капитального ремонта многоквартирных домов Москвы. С ноября 2018 г. – замгубернатора Курской области, а с 2021 г. – первый замгубернатора.
Смирнов возглавил Курскую область в мае 2024 г., сменив Романа Старовойта (тот стал министром транспорта). Покинул пост в декабре того же года. В ночь с 5 на 6 декабря он сообщил в своем Telegram-канале, что по решению руководства переходит на новое место службы.