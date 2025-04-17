Путин наградил Захарову орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени
Президент РФ Владимир Путин наградил официального представителя МИДа Марию Захарову орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, следует из соответствующего указа главы государства.
В документе говорится, что Захарова была удостоена данной награды «за вклад в реализацию внешнеполитического курса РФ и многолетнюю дипломатическую службу».
Кроме того, своим указом Путин также посмертно наградил орденами Мужества военкоров Александра Федорчука и Анну Прокофьеву, а также оператора Андрея Панова, которые погибли в результате ударов украинских войск.