Новым директором музея «Гараж» стала Дарья Котова
Директором музея современного искусства «Гараж» назначена Дарья Котова. Об этом сообщается на сайте музея.
На этом посту Котова сменила Антона Белова, который руководил музеем с 2010 г. Центр современной культуры «Гараж» стал музеем при Белове. Под его руководством «Гараж» также реализовал несколько значимых выставочных и просветительских программ, открылось здание музея в парке Горького, были запущены издательская и инклюзивная программы, основан архив по истории современного искусства России.
Котова работает в музее с 2010 г. Она устроилась в «Гараж» как ассистент отдела по связям с общественностью во время учебы на факультете журналистики Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. В 2014 г. возглавила департамент развития, маркетинга и рекламы, а с 2021 г. руководит эндаумент-фондом музея. По ее инициативе была проведена реструктуризация программы лояльности, основана программа частного патроната, реализованы крупнейшие маркетинговые кампании и партнерские проекты.
После назначения Котова поблагодарила учредителей музея за оказанное доверие.
«Гараж» был основан в 2008 г. бизнесменом Романом Абрамовичем совместно с бывшей женой Дарьей Жуковой. Музей современного искусства собирает архив по истории российского современного искусства, занимается публикацией книг по широкому кругу вопросов современной культуры и реализует долгосрочные программы по поддержке художников.