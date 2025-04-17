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/ Общество

Новым директором музея «Гараж» стала Дарья Котова

Ведомости

Директором музея современного искусства «Гараж» назначена Дарья Котова. Об этом сообщается на сайте музея.

На этом посту Котова сменила Антона Белова, который руководил музеем с 2010 г. Центр современной культуры «Гараж» стал музеем при Белове. Под его руководством «Гараж» также реализовал несколько значимых выставочных и просветительских программ, открылось здание музея в парке Горького, были запущены издательская и инклюзивная программы, основан архив по истории современного искусства России.

Котова работает в музее с 2010 г. Она устроилась в «Гараж» как ассистент отдела по связям с общественностью во время учебы на факультете журналистики Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. В 2014 г. возглавила департамент развития, маркетинга и рекламы, а с 2021 г. руководит эндаумент-фондом музея. По ее инициативе была проведена реструктуризация программы лояльности, основана программа частного патроната, реализованы крупнейшие маркетинговые кампании и партнерские проекты.

После назначения Котова поблагодарила учредителей музея за оказанное доверие.

«Гараж» был основан в 2008 г. бизнесменом Романом Абрамовичем совместно с бывшей женой Дарьей Жуковой. Музей современного искусства собирает архив по истории российского современного искусства, занимается публикацией книг по широкому кругу вопросов современной культуры и реализует долгосрочные программы по поддержке художников.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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