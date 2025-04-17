Новым директором музея «Гараж» стала Дарья Котова

Котова работает в музее с 2010 г. Она устроилась в «Гараж» как ассистент отдела по связям с общественностью во время учебы на факультете журналистики Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. В 2014 г. возглавила департамент развития, маркетинга и рекламы, а с 2021 г. руководит эндаумент-фондом музея. По ее инициативе была проведена реструктуризация программы лояльности, основана программа частного патроната, реализованы крупнейшие маркетинговые кампании и партнерские проекты.