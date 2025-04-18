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/ Общество

В США рассекретили более 10 000 страниц из материалов об убийстве брата Кеннеди

Ведомости

Американские власти рассекретили более 10 000 страниц из дела об убийстве кандидата в президенты США, сенатора от штата Нью-Йорк Роберта Кеннеди, младшего брата 35-го президента США Джона Кеннеди. Соответствующие документы размещены на сайте Национального архива страны.

Директор нацразведки США Тулси Габбард и сын убитого сенатора, министр здравоохранения и социальных служб США Роберт Кеннеди – младший в совместном заявлении сообщили, что документы были отсканированы вручную и загружены на сайт. Они отметили, что файлы публиковались с минимальной редактурой. Это решение было принято с целью соблюдения конфиденциальности.

Габбард также добавила, что в ходе поиска документов было найдено еще 50 000 страниц архивов, которые в настоящее время находятся в процессе подготовки к публикации. Власти продолжат поиск других документов, посвященных Кеннеди.

Иорданец Сирхан Сирхан застрелил Кеннеди в июне 1968 г., через несколько минут после того, как тот выиграл первичные выборы в Калифорнии на пост кандидата в президенты. По словам убийцы, он сделал это в ответ за поддержку Кеннеди поставок американских военных самолетов Израилю. За это преступление Сирхан был первоначально приговорен к смерти в газовой камере, но в связи с тем, что в тот год в США отменили смертную казнь, он был приговорен к тюремному заключению. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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