В США рассекретили более 10 000 страниц из материалов об убийстве брата Кеннеди
Американские власти рассекретили более 10 000 страниц из дела об убийстве кандидата в президенты США, сенатора от штата Нью-Йорк Роберта Кеннеди, младшего брата 35-го президента США Джона Кеннеди. Соответствующие документы размещены на сайте Национального архива страны.
Директор нацразведки США Тулси Габбард и сын убитого сенатора, министр здравоохранения и социальных служб США Роберт Кеннеди – младший в совместном заявлении сообщили, что документы были отсканированы вручную и загружены на сайт. Они отметили, что файлы публиковались с минимальной редактурой. Это решение было принято с целью соблюдения конфиденциальности.
Габбард также добавила, что в ходе поиска документов было найдено еще 50 000 страниц архивов, которые в настоящее время находятся в процессе подготовки к публикации. Власти продолжат поиск других документов, посвященных Кеннеди.
Иорданец Сирхан Сирхан застрелил Кеннеди в июне 1968 г., через несколько минут после того, как тот выиграл первичные выборы в Калифорнии на пост кандидата в президенты. По словам убийцы, он сделал это в ответ за поддержку Кеннеди поставок американских военных самолетов Израилю. За это преступление Сирхан был первоначально приговорен к смерти в газовой камере, но в связи с тем, что в тот год в США отменили смертную казнь, он был приговорен к тюремному заключению.