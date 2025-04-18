В США рассекретили более 10 000 страниц из материалов об убийстве брата Кеннеди

Иорданец Сирхан Сирхан застрелил Кеннеди в июне 1968 г., через несколько минут после того, как тот выиграл первичные выборы в Калифорнии на пост кандидата в президенты. По словам убийцы, он сделал это в ответ за поддержку Кеннеди поставок американских военных самолетов Израилю. За это преступление Сирхан был первоначально приговорен к смерти в газовой камере, но в связи с тем, что в тот год в США отменили смертную казнь, он был приговорен к тюремному заключению.