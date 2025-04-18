Правительство предложило дать право на психологическую помощь осужденным
Правительство России внесло в Госдуму законопроект, предусматривающий возможность получения психологической помощи для подозреваемых, обвиняемых и осужденных. Документ опубликован на сайте парламентской базы.
Согласно инициативе, осужденные смогут обращаться за поддержкой к специалистам психологической службы уголовно-исполнительной системы, а также к иным лицам, имеющим соответствующее право. Предусмотрено также, что подозреваемые и обвиняемые, содержащиеся в СИЗО, смогут получать психологическую помощь от сотрудников изолятора в установленном порядке.
Участие в таких мероприятиях будет происходить исключительно с согласия самих граждан, находящихся под стражей. Порядок оказания помощи будет определять профильный федеральный орган.
Сервис пробации для осужденных был запущен в январе на портале «Госуслуги». Во ФСИН пояснили, что в рамках реализации закона «О пробации в Российской Федерации» с 1 января 2025 г. в отношении граждан, освободившихся из учреждений уголовно-исполнительной системы, применяется постпенитенциарная пробация. Она заключается в поддержке тех из них, кто находится в трудной жизненной ситуации.