Правительство предложило дать право на психологическую помощь осужденным

Сервис пробации для осужденных был запущен в январе на портале «Госуслуги». Во ФСИН пояснили, что в рамках реализации закона «О пробации в Российской Федерации» с 1 января 2025 г. в отношении граждан, освободившихся из учреждений уголовно-исполнительной системы, применяется постпенитенциарная пробация. Она заключается в поддержке тех из них, кто находится в трудной жизненной ситуации.