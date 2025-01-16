На портале «Госуслуги» появился сервис пробации для осужденных
Сервис пробации для осужденных запущен на портале «Госуслуги». Об этом сообщается на сайте Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России.
В ведомстве пояснили, что в рамках реализации Федерального закона «О пробации в Российской Федерации» с 1 января 2025 г. в отношении граждан, освободившихся из учреждений уголовно-исполнительной системы, применяется постпенитенциарная пробация. Она заключается в поддержке тех из них, кто находится в трудной жизненной ситуации.
Теперь граждане, которые состоят на учете уголовно-исполнительных инспекций и отбывают наказание в виде принудительных работ, могут обратиться с заявлением о применении пробации на «Госуслугах». Осужденные, освобождающиеся от отбывания наказания в виде лишения свободы, смогут воспользоваться услугой после освобождения.
По итогам рассмотрения заявления будет составлена индивидуальная программа ресоциализации, социальной адаптации и реабилитации, включающая мероприятия по восстановлению социальных связей, консультированию по правовым вопросам, оказанию психологической и медицинской помощи, содействию в получении документов, образования, пособия по безработице и пенсии, государственной социальной помощи и др.
27 июня 2024 г. уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала правозащитников и ФСИН вести просветительскую работу с заключенными. Она указала, что не всем осужденным известно о возможности участвовать в системе подготовки заключенных к освобождению. Такие обращения связаны с восстановлением документов, получением пенсии и жилья, что особенно актуально для детей-сирот и возрождения социальных связей.