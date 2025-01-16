На портале «Госуслуги» появился сервис пробации для осужденных

27 июня 2024 г. уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала правозащитников и ФСИН вести просветительскую работу с заключенными. Она указала, что не всем осужденным известно о возможности участвовать в системе подготовки заключенных к освобождению. Такие обращения связаны с восстановлением документов, получением пенсии и жилья, что особенно актуально для детей-сирот и возрождения социальных связей.