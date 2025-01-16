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На портале «Госуслуги» появился сервис пробации для осужденных

Ведомости

Сервис пробации для осужденных запущен на портале «Госуслуги». Об этом сообщается на сайте Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) России.

В ведомстве пояснили, что в рамках реализации Федерального закона «О пробации в Российской Федерации» с 1 января 2025 г. в отношении граждан, освободившихся из учреждений уголовно-исполнительной системы, применяется постпенитенциарная пробация. Она заключается в поддержке тех из них, кто находится в трудной жизненной ситуации.

Теперь граждане, которые состоят на учете уголовно-исполнительных инспекций и отбывают наказание в виде принудительных работ, могут обратиться с заявлением о применении пробации на «Госуслугах». Осужденные, освобождающиеся от отбывания наказания в виде лишения свободы, смогут воспользоваться услугой после освобождения.

По итогам рассмотрения заявления будет составлена индивидуальная программа ресоциализации, социальной адаптации и реабилитации, включающая мероприятия по восстановлению социальных связей, консультированию по правовым вопросам, оказанию психологической и медицинской помощи, содействию в получении документов, образования, пособия по безработице и пенсии, государственной социальной помощи и др.

27 июня 2024 г. уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова призвала правозащитников и ФСИН вести просветительскую работу с заключенными. Она указала, что не всем осужденным известно о возможности участвовать в системе подготовки заключенных к освобождению. Такие обращения связаны с восстановлением документов, получением пенсии и жилья, что особенно актуально для детей-сирот и возрождения социальных связей.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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