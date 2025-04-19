При крушении судна в Конго погибли 148 человек
Деревянное судно загорелось и опрокинулось в Демократической Республике Конго, в результате погибли 148 человек, еще более 100 человек числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на официальные лица.
Всего на борту судна находилось около 500 пассажиров. По словам комиссара по речным делам Конго Компетента Лойоко, пожар начался, когда один из пассажиров готовил еду. Несколько человек, в том числе женщины и дети, утонули, прыгнув в воду. Десятки были спасены, но многие сильно обгорели. В поисках пропавших без вести участвовали спасательные команды при поддержке Красного Креста и властей провинции.
По словам Лойоко, моторная деревянная лодка загорелась недалеко от города Мбандака. Лодка HB Kongolo вышла из порта Матанкуму и направлялась на территорию Боломба.
The Guardian отмечает, что реки Конго являются основным средством передвижения для более чем 100 млн жителей страны, особенно в отдаленных районах с плохо развитой инфраструктурой. Зачастую конголезцы отказываются от немногих доступных дорог в пользу деревянных судов, переполненных пассажирами и товарами.