При крушении судна в Конго погибли 148 человек

Всего на борту судна находилось около 500 пассажиров. По словам комиссара по речным делам Конго Компетента Лойоко, пожар начался, когда один из пассажиров готовил еду. Несколько человек, в том числе женщины и дети, утонули, прыгнув в воду. Десятки были спасены, но многие сильно обгорели. В поисках пропавших без вести участвовали спасательные команды при поддержке Красного Креста и властей провинции.