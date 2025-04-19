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/ Общество

При крушении судна в Конго погибли 148 человек

Ведомости

Деревянное судно загорелось и опрокинулось в Демократической Республике Конго, в результате погибли 148 человек, еще более 100 человек числятся пропавшими без вести. Об этом сообщает The Guardian со ссылкой на официальные лица.

Всего на борту судна находилось около 500 пассажиров. По словам комиссара по речным делам Конго Компетента Лойоко, пожар начался, когда один из пассажиров готовил еду. Несколько человек, в том числе женщины и дети, утонули, прыгнув в воду. Десятки были спасены, но многие сильно обгорели. В поисках пропавших без вести участвовали спасательные команды при поддержке Красного Креста и властей провинции.

По словам Лойоко, моторная деревянная лодка загорелась недалеко от города Мбандака. Лодка HB Kongolo вышла из порта Матанкуму и направлялась на территорию Боломба.

The Guardian отмечает, что реки Конго являются основным средством передвижения для более чем 100 млн жителей страны, особенно в отдаленных районах с плохо развитой инфраструктурой. Зачастую конголезцы отказываются от немногих доступных дорог в пользу деревянных судов, переполненных пассажирами и товарами.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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