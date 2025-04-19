Экс-полицейского из Москвы с квартирами в Дубае осудили на 5,5 лет
Бывший инспектор московской ГАИ Сергей Кузнецов, который владеет пятью квартирами в Дубае, был осужден на 5,5 лет лишения свободы по делу о покушении на получение взятки, сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.
Бабушкинский районный суд Москвы вынес приговор Кузнецову в 2024 г. Экс-полицейский хотел обжаловать приговор, но Мосгорсуд оставил его без изменений. По информации суда, инспектора осудили по ч. 1 ст. 30 пп. «а», «б», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (покушение на получение взятки в крупном размере), он отбывает наказание в колонии строгого режима. Бывший сотрудник МВД также лишен звания старшего лейтенанта полиции, ему запрещено занимать должности в государственных и правоохранительных органах в течение пяти лет после отбытия наказания.
В 2022 г. московский суд удовлетворил иск Генпрокуратуры о конфискации в доход государства имущества на сумму около 180 млн руб., принадлежавшего Кузнецову. В период службы в правоохранительных органах он приобрел и оформил на себя и своих родственников 23 объекта недвижимости, семь из которых находятся в ОАЭ и Болгарии. Также в списке имущества значился автомобиль.
15 апреля генпрокурор РФ Игорь Краснов сообщил, что Генпрокуратура России обратилась к властям ОАЭ, чтобы изъять пять принадлежащих Кузнецову квартир в Дубае.