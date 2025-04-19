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/ Общество

Экс-полицейского из Москвы с квартирами в Дубае осудили на 5,5 лет

Ведомости

Бывший инспектор московской ГАИ Сергей Кузнецов, который владеет пятью квартирами в Дубае, был осужден на 5,5 лет лишения свободы по делу о покушении на получение взятки, сообщает ТАСС со ссылкой на судебные документы.

Бабушкинский районный суд Москвы вынес приговор Кузнецову в 2024 г. Экс-полицейский хотел обжаловать приговор, но Мосгорсуд оставил его без изменений. По информации суда, инспектора осудили по ч. 1 ст. 30 пп. «а», «б», «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ (покушение на получение взятки в крупном размере), он отбывает наказание в колонии строгого режима. Бывший сотрудник МВД также лишен звания старшего лейтенанта полиции, ему запрещено занимать должности в государственных и правоохранительных органах в течение пяти лет после отбытия наказания.

В 2022 г. московский суд удовлетворил иск Генпрокуратуры о конфискации в доход государства имущества на сумму около 180 млн руб., принадлежавшего Кузнецову. В период службы в правоохранительных органах он приобрел и оформил на себя и своих родственников 23 объекта недвижимости, семь из которых находятся в ОАЭ и Болгарии. Также в списке имущества значился автомобиль.

15 апреля генпрокурор РФ Игорь Краснов сообщил, что Генпрокуратура России обратилась к властям ОАЭ, чтобы изъять пять принадлежащих Кузнецову квартир в Дубае.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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