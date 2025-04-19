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Правительство учредило стипендию имени Владимира Жириновского

Для студентов она составит 15 000 рублей, аспиранты будут получать больше
Ведомости

Правительство России учредило стипендию имени бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского, она будет выплачиваться с сентября 2024 г. за достижения в области востоковедения и государственного управления, сообщает Telegram-канал кабмина.

Распоряжение об учреждении стипендий подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Выплаты с 1 сентября будут получать студенты и курсанты вузов, а также аспиранты и адъюнкты, имеющие значительные достижения в области востоковедения и государственного управления. Ежегодно будет назначаться 10 стипендий для студентов, каждая будет составлять 15 000 руб. в месяц. Столько же стипендий будут получать аспиранты, ежемесячные выплаты для них составят 20 000 руб.

Стипендии, как отмечается, будут назначаться на один год по результатам конкурсного отбора, который будут проводить специалисты Минобрнауки. Претендентами на получение средств могут стать учащиеся с итоговыми оценками аттестаций «отлично» и «хорошо». Студенты также должны публиковаться в научных изданиях и участвовать в конференциях, учитываться будут и полученные гранты на выполнение научно-исследовательской работы или победа во всероссийском или международном конкурсе, добавили в правительстве.

В 1993 г. Владимир Жириновский стал депутатом Госдумы и был единогласно избран лидером фракции ЛДПР. Политик вошел в Книгу рекордов России как участник наибольшего количества президентских кампаний в стране. Он шесть раз баллотировался на пост президента России.

В феврале 2022 г. Жириновский был госпитализирован с обширным поражением легких. 6 апреля политик скончался после тяжелой и продолжительной болезни.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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