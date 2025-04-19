Правительство учредило стипендию имени Владимира Жириновского

Стипендии, как отмечается, будут назначаться на один год по результатам конкурсного отбора, который будут проводить специалисты Минобрнауки. Претендентами на получение средств могут стать учащиеся с итоговыми оценками аттестаций «отлично» и «хорошо». Студенты также должны публиковаться в научных изданиях и участвовать в конференциях, учитываться будут и полученные гранты на выполнение научно-исследовательской работы или победа во всероссийском или международном конкурсе, добавили в правительстве.