Правительство учредило стипендию имени Владимира Жириновского

Правительство учредило стипендию имени Владимира ЖириновскогоДля студентов она составит 15 000 рублей, аспиранты будут получать больше
Правительство России учредило стипендию имени бывшего лидера ЛДПР Владимира Жириновского, она будет выплачиваться с сентября 2024 г. за достижения в области востоковедения и государственного управления, сообщает Telegram-канал кабмина.
Распоряжение об учреждении стипендий подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Выплаты с 1 сентября будут получать студенты и курсанты вузов, а также аспиранты и адъюнкты, имеющие значительные достижения в области востоковедения и государственного управления. Ежегодно будет назначаться 10 стипендий для студентов, каждая будет составлять 15 000 руб. в месяц. Столько же стипендий будут получать аспиранты, ежемесячные выплаты для них составят 20 000 руб.
Стипендии, как отмечается, будут назначаться на один год по результатам конкурсного отбора, который будут проводить специалисты Минобрнауки. Претендентами на получение средств могут стать учащиеся с итоговыми оценками аттестаций «отлично» и «хорошо». Студенты также должны публиковаться в научных изданиях и участвовать в конференциях, учитываться будут и полученные гранты на выполнение научно-исследовательской работы или победа во всероссийском или международном конкурсе, добавили в правительстве.
В 1993 г. Владимир Жириновский стал депутатом Госдумы и был единогласно избран лидером фракции ЛДПР. Политик вошел в Книгу рекордов России как участник наибольшего количества президентских кампаний в стране. Он шесть раз баллотировался на пост президента России.
В феврале 2022 г. Жириновский был госпитализирован с обширным поражением легких. 6 апреля политик скончался после тяжелой и продолжительной болезни.