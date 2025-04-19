«Лиза Алерт»: в России чаще пропадают мужчины в возрасте от 25 до 45 лет

«Мы всю жизнь думали, что ищем детей и пожилых. Когда мы начали детально собирать свою статистику, мы увидели, что из года в год самая большая категория людей, которые теряются, и частая категория людей, которые не возвращаются домой, – это мужчины», – сказал Сергеев.