«Лиза Алерт»: в России чаще пропадают мужчины в возрасте от 25 до 45 лет
В России чаще всего пропадают мужчины в возрасте от 25 до 45 лет, а причиной в том числе становятся проблемы со здоровьем, сообщил ТАСС со ссылкой на председателя добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» Григория Сергеева.
«Мы всю жизнь думали, что ищем детей и пожилых. Когда мы начали детально собирать свою статистику, мы увидели, что из года в год самая большая категория людей, которые теряются, и частая категория людей, которые не возвращаются домой, – это мужчины», – сказал Сергеев.
Глава отряда уточнил, что речь идет о людях в возрасте от 25 до 45 лет, при этом чаще пропадают мужчины, которым около 40 лет. В числе причин Сергеев выделил «молодеющие инсульты» и другие проблемы со здоровьем.
В августе прошлого года поисковый отряд перестал публиковать информацию о людях, разыскиваемых в приграничных районах Курской области. Сергеев уточнил тогда, что решение связано с тем, что мошенники могут пользоваться этой информацией и связываться с родственниками пропавших.