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Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме

Ведомости

Благодатный огонь сошел в Великую субботу накануне Пасхи в храме Гроба Господня в Иерусалиме, передает телеканал «Россия-1».

Российская делегация получила Благодатный огонь. На самолете его доставят в РФ.

Схождение Благодатного огня происходит накануне праздника Светлого Воскресения Христова по юлианскому календарю. Считается, что он сходит с неба и символизирует воскресение Христа, Божье присутствие. В 2025 г. праздник Пасхи выпадает на 20 апреля.

В Страстную субботу Патриарх Иерусалимский заходит в Кувуклию (часовню внутри Храма Гроба Господня) и молится в тишине. Затем, как свидетельствует патриарх, в Кувуклии чудесным образом загорается пламя, которым он зажигает лампаду и 33 свечи (возраст Христа на момент распятия). Ожидание огня может занимать от нескольких минут до нескольких часов. Далее патриарх выходит из Кувуклии, зажигает свечи священнослужителей, а потом и других людей, пришедших в святое место. По словам свидетелей, в первые минуты благодатный огонь не обжигает. Его сошествие считается чудом и знаком того, что Бог не оставил человечество.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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