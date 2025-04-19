Благодатный огонь сошел в храме Гроба Господня в Иерусалиме

В Страстную субботу Патриарх Иерусалимский заходит в Кувуклию (часовню внутри Храма Гроба Господня) и молится в тишине. Затем, как свидетельствует патриарх, в Кувуклии чудесным образом загорается пламя, которым он зажигает лампаду и 33 свечи (возраст Христа на момент распятия). Ожидание огня может занимать от нескольких минут до нескольких часов. Далее патриарх выходит из Кувуклии, зажигает свечи священнослужителей, а потом и других людей, пришедших в святое место. По словам свидетелей, в первые минуты благодатный огонь не обжигает. Его сошествие считается чудом и знаком того, что Бог не оставил человечество.