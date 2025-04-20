ВМФ доставил Благодатный огонь в Морской собор
Командование Военно-морского флота (ВМФ) и Фонд Андрея Первозванного доставили Благодатный огонь в кронштадтский Никольский морской собор. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Замглавнокомандующего ВМФ по военно-политической работе контр-адмирал Владислав Павлов по поручению главнокомандующего адмирала Александра Моисеева принял огонь от фонда и доставил его под купол собора, где пламя раздали всем прихожанам. Накануне Пасхи представители фонда присутствовали на сошествии Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме. В ночь на 20 апреля Моисеев принял участие в праздничном богослужении в Никольском морском соборе. Архимандрит Алексий совершил богослужение и крестный ход вокруг храма.
По данным оборонного ведомства, на пасхальных торжествах в храме присутствовали свыше 1000 верующих, среди которых были военные Главного командования ВМФ, Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота и Объединенного учебного центра ВМФ с семьями.
В 2025 г. праздник Пасхи выпал на 20 апреля. В этот день президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех, кто отмечает Пасху. Он указал, что этот праздник дарит любовь и надежду, веру в добро и справедливость. По случаю Пасхи Путин посетил богослужение в храме Христа Спасителя. Службу совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В пасхальных обращениях он пожелал россиянам мира и выразил надежду, чтобы конфликты «отошли куда-то в сторону».
Руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков говорил, что за праздничные дни в столице пасхальные богослужения посетили более 1,5 млн человек. Всего в Москве работали более 540 православных храмов.