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ВМФ доставил Благодатный огонь в Морской собор

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Командование Военно-морского флота (ВМФ) и Фонд Андрея Первозванного доставили Благодатный огонь в кронштадтский Никольский морской собор. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Замглавнокомандующего ВМФ по военно-политической работе контр-адмирал Владислав Павлов по поручению главнокомандующего адмирала Александра Моисеева принял огонь от фонда и доставил его под купол собора, где пламя раздали всем прихожанам. Накануне Пасхи представители фонда присутствовали на сошествии Благодатного огня в храме Гроба Господня в Иерусалиме. В ночь на 20 апреля Моисеев принял участие в праздничном богослужении в Никольском морском соборе. Архимандрит Алексий совершил богослужение и крестный ход вокруг храма.

По данным оборонного ведомства, на пасхальных торжествах в храме присутствовали свыше 1000 верующих, среди которых были военные Главного командования ВМФ, Ленинградской военно-морской базы Балтийского флота и Объединенного учебного центра ВМФ с семьями.

В 2025 г. праздник Пасхи выпал на 20 апреля. В этот день президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех, кто отмечает Пасху. Он указал, что этот праздник дарит любовь и надежду, веру в добро и справедливость. По случаю Пасхи Путин посетил богослужение в храме Христа Спасителя. Службу совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В пасхальных обращениях он пожелал россиянам мира и выразил надежду, чтобы конфликты «отошли куда-то в сторону».

Руководитель департамента национальной политики и межрегиональных связей Москвы Виталий Сучков говорил, что за праздничные дни в столице пасхальные богослужения посетили более 1,5 млн человек. Всего в Москве работали более 540 православных храмов.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

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