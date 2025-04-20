ВМФ доставил Благодатный огонь в Морской собор

В 2025 г. праздник Пасхи выпал на 20 апреля. В этот день президент России Владимир Путин поздравил православных христиан и всех, кто отмечает Пасху. Он указал, что этот праздник дарит любовь и надежду, веру в добро и справедливость. По случаю Пасхи Путин посетил богослужение в храме Христа Спасителя. Службу совершил патриарх Московский и всея Руси Кирилл. В пасхальных обращениях он пожелал россиянам мира и выразил надежду, чтобы конфликты «отошли куда-то в сторону».