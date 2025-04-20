Два участника полумарафона в Алма-Ате умерли во время забега
Во время полумарафона Almaty Half Marathon в Казахстане скончались два участника забега – 84-летний мужчина и бегун в возрасте 21 года, сообщили организаторы мероприятия на своем сайте.
Almaty Half Marathon прошел утром 20 апреля в Алма-Ате. По данным организаторов, оба участника забега, 84-летний Аккоян Рсалиев и 21-летний Нурбол Ахмади, преодолевали дистанцию полумарафона (21,1 км) и были постоянными участниками забегов в городе. Организаторы подчеркнули, что действовали согласно регламенту, медслужбы, экстренные службы и полиция «сработали оперативно и своевременно», но спасти мужчин не удалось.
Рсалиеву стало плохо на первом километре дистанции, а Ахмади потерял сознание на 16-м км полумарафона. Врачи назвали предварительный диагноз – молодой бегун умер в результате тромбоэмболии легочной артерии и острой сердечной недостаточности, говорится в сообщении. Причина смерти обоих участников будет известна по итогам судебно-медицинской экспертизы, ее результаты в ближайшее время сообщат родственникам, добавили организаторы. Там напомнили, что во время регистрации на забег все участники подписывают расписку о том, что «физически готовы участвовать в спортивном мероприятии и несут полную ответственность за собственное здоровье».
В январе 2024 г. в Гонконге после участия в марафоне Standard Chartered Hong Kong Marathon умер 30-летний мужчина. Участник соревнований потерял сознание, после чего скончался в больнице. Осенью 2021 г. 50-летний легкоатлет из Франции скончался во время прохождения второго этапа шестидневного марафона Marathon des Sables, который проходил в пустыне Сахара.