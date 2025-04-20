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Два участника полумарафона в Алма-Ате умерли во время забега

Ведомости

Во время полумарафона Almaty Half Marathon в Казахстане скончались два участника забега – 84-летний мужчина и бегун в возрасте 21 года, сообщили организаторы мероприятия на своем сайте.

Almaty Half Marathon прошел утром 20 апреля в Алма-Ате. По данным организаторов, оба участника забега, 84-летний Аккоян Рсалиев и 21-летний Нурбол Ахмади, преодолевали дистанцию полумарафона (21,1 км) и были постоянными участниками забегов в городе. Организаторы подчеркнули, что действовали согласно регламенту, медслужбы, экстренные службы и полиция «сработали оперативно и своевременно», но спасти мужчин не удалось.

Рсалиеву стало плохо на первом километре дистанции, а Ахмади потерял сознание на 16-м км полумарафона. Врачи назвали предварительный диагноз – молодой бегун умер в результате тромбоэмболии легочной артерии и острой сердечной недостаточности, говорится в сообщении. Причина смерти обоих участников будет известна по итогам судебно-медицинской экспертизы, ее результаты в ближайшее время сообщат родственникам, добавили организаторы. Там напомнили, что во время регистрации на забег все участники подписывают расписку о том, что «физически готовы участвовать в спортивном мероприятии и несут полную ответственность за собственное здоровье».

В январе 2024 г. в Гонконге после участия в марафоне Standard Chartered Hong Kong Marathon умер 30-летний мужчина. Участник соревнований потерял сознание, после чего скончался в больнице. Осенью 2021 г. 50-летний легкоатлет из Франции скончался во время прохождения второго этапа шестидневного марафона Marathon des Sables, который проходил в пустыне Сахара.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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