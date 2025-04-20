Два участника полумарафона в Алма-Ате умерли во время забега

Рсалиеву стало плохо на первом километре дистанции, а Ахмади потерял сознание на 16-м км полумарафона. Врачи назвали предварительный диагноз – молодой бегун умер в результате тромбоэмболии легочной артерии и острой сердечной недостаточности, говорится в сообщении. Причина смерти обоих участников будет известна по итогам судебно-медицинской экспертизы, ее результаты в ближайшее время сообщат родственникам, добавили организаторы. Там напомнили, что во время регистрации на забег все участники подписывают расписку о том, что «физически готовы участвовать в спортивном мероприятии и несут полную ответственность за собственное здоровье».