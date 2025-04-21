Журнал Time поместил на обложку папу римского

В статье, посвященной Франциску, говорится, что его папство ознаменовалось целым рядом первых событий. В частности, он стал первым иерархом-иезуитом, первым понтификом из Латинской Америки и первым папой, взявшим имя основателя нищенствующего ордена францисканцев – Франциска Ассизского. Понфтик выделялся тем, что излучал сочувствие и милосердие. Люди чувствовали с ним связь, которую никогда не ощущали по отношению к предыдущим папам. Он служил совестью мира, отмечает журнал.