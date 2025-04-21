Журнал Time поместил на обложку папу римского
Американский журнал Time поместил на обложку нового номера черно-белую фотографию папы римского Франциска и указал на ней годы жизни понтифика.
В статье, посвященной Франциску, говорится, что его папство ознаменовалось целым рядом первых событий. В частности, он стал первым иерархом-иезуитом, первым понтификом из Латинской Америки и первым папой, взявшим имя основателя нищенствующего ордена францисканцев – Франциска Ассизского. Понфтик выделялся тем, что излучал сочувствие и милосердие. Люди чувствовали с ним связь, которую никогда не ощущали по отношению к предыдущим папам. Он служил совестью мира, отмечает журнал.
О смерти папы римского в возрасте 88 лет стало известно 21 апреля. Последние месяцы Ватикан заявлял о проблемах со здоровьем понтифика, его состояние стало ухудшаться с февраля 2025 г. В последний раз Франциск появился на публике 20 апреля в Пасху. В своем послании Urbi et Orbi он выступил с призывом к «миру во всем мире».
Хорхе Марио Бергольо (мирское имя понтифика) родился 17 декабря 1936 г. в Буэнос-Айресе в семье итальянских иммигрантов. Окончил семинарию, преподавал философию в католическом колледже в столице Аргентины. Был рукоположен в сан в декабре 1969 г. В феврале 2001 г. папа римский Иоанн Павел II возвел его в кардиналы. 13 марта 2013 г. избран 266-м главой Римско-католической церкви.