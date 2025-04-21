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В МИД РФ выразили соболезнования в связи с кончиной папы римского

Ведомости

В российском МИДе выразили соболезнования Святому престолу и «каждому католику, в чьем сердце живет память о Франциске», в связи с кончиной папы римского, следует из сообщения на сайте министерства.

В министерстве считают, что он заслужил уважение как среди католиков, так и представителей других вероисповеданий благодаря упорному служению во благо мира и справедливости. Отмечается, что понтифик был привержен идеалам гуманизма и нравственным началам в мировой политике.

При нем Россия и Святой престол наращивали совместные усилия по защите традиционных духовно-нравственных ценностей и построению справедливого миропорядка, говорится в сообщении.

О смерти папы римского Франциска (Хорхе Марио Бергольо) стало известно 21 апреля. Он скончался в возрасте 88 лет. Последние месяцы Ватикан сообщал о проблемах со здоровьем понтифика, а с февраля этого года состояние Франциска начало ухудшаться. В последний раз понтифик появился на публике в Пасху 20 апреля. В своем послании Urbi et Orbi он выступил с призывом к «миру во всем мире».

В связи с кончиной понтифика президент Аргентины Хавьер Милей объявит неделю траура. В Испании также объявлен трехдневный траур.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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