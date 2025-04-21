В МИД РФ выразили соболезнования в связи с кончиной папы римского
В российском МИДе выразили соболезнования Святому престолу и «каждому католику, в чьем сердце живет память о Франциске», в связи с кончиной папы римского, следует из сообщения на сайте министерства.
В министерстве считают, что он заслужил уважение как среди католиков, так и представителей других вероисповеданий благодаря упорному служению во благо мира и справедливости. Отмечается, что понтифик был привержен идеалам гуманизма и нравственным началам в мировой политике.
При нем Россия и Святой престол наращивали совместные усилия по защите традиционных духовно-нравственных ценностей и построению справедливого миропорядка, говорится в сообщении.
О смерти папы римского Франциска (Хорхе Марио Бергольо) стало известно 21 апреля. Он скончался в возрасте 88 лет. Последние месяцы Ватикан сообщал о проблемах со здоровьем понтифика, а с февраля этого года состояние Франциска начало ухудшаться. В последний раз понтифик появился на публике в Пасху 20 апреля. В своем послании Urbi et Orbi он выступил с призывом к «миру во всем мире».
В связи с кончиной понтифика президент Аргентины Хавьер Милей объявит неделю траура. В Испании также объявлен трехдневный траур.