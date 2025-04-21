Загранпаспорт Жириновского выставлен на аукцион в Санкт-Петербурге
Заграничный паспорт советского образца, принадлежавший основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому, будет продан на аукционе. Лот размещен на сайте Северного аукционного дома, торги назначены на 27 апреля. Стартовая цена составляет 100 000 руб.
Согласно описанию, документ содержит визы, отметки российской пограничной службы, а также автограф самого Жириновского. Паспорт выдан 19 октября 1992 г. сроком на пять лет. Обложка – коленкоровая с тиснением, внутри все страницы заполнены. Отмечается наличие следов использования, при этом общее состояние оценивается как хорошее.
В феврале 2022 г. Жириновский был госпитализирован с обширным поражением легких. 6 апреля политик скончался после тяжелой и продолжительной болезни.