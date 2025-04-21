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Загранпаспорт Жириновского выставлен на аукцион в Санкт-Петербурге

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Заграничный паспорт советского образца, принадлежавший основателю ЛДПР Владимиру Жириновскому, будет продан на аукционе. Лот размещен на сайте Северного аукционного дома, торги назначены на 27 апреля. Стартовая цена составляет 100 000 руб.

Согласно описанию, документ содержит визы, отметки российской пограничной службы, а также автограф самого Жириновского. Паспорт выдан 19 октября 1992 г. сроком на пять лет. Обложка – коленкоровая с тиснением, внутри все страницы заполнены. Отмечается наличие следов использования, при этом общее состояние оценивается как хорошее.

В феврале 2022 г. Жириновский был госпитализирован с обширным поражением легких. 6 апреля политик скончался после тяжелой и продолжительной болезни.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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