Загранпаспорт Жириновского выставлен на аукцион в Санкт-Петербурге

Согласно описанию, документ содержит визы, отметки российской пограничной службы, а также автограф самого Жириновского. Паспорт выдан 19 октября 1992 г. сроком на пять лет. Обложка – коленкоровая с тиснением, внутри все страницы заполнены. Отмечается наличие следов использования, при этом общее состояние оценивается как хорошее.