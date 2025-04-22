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СК разыскал украденную в 2008 году книгу «Дорога в космос» с подписью Гагарина

Ведомости

Следственный комитет (СК) России нашел утерянную в 2008 г. книгу с дарственной надписью Юрия Гагарина из библиотеки дочери советского космонавта Алексея Леонова. В ходе встречи председатель СК Александр Бастрыкин передал ее Оксане Леоновой. Об этом она сообщила журналистам.

В ходе торжественного мероприятия, организованного Культурным центром СК в преддверии Дня космонавтики, Леонова обратилась к следователям с просьбой о помощи в поиске книги «Дорога в космос». Она была похищена в 2008 г. из ее личной библиотеки. Данный экземпляр был подарен отцу Леоновой Гагариным в 1961 г. и имел дарственную надпись.

По поручению Бастрыкина СК России по Московской области инициировал процессуальную проверку. В результате работы специалистов было установлено местонахождение книги, и она была изъята. Независимый эксперт подтвердил, что надпись на форзаце выполнена рукой Гагарина.

Леонова выразила искреннюю благодарность Бастрыкину и сотрудникам правоохранительных органов за содействие в возвращении семейной реликвии. Она отметила, что такая книга должна принадлежать всему человечеству, и планирует выставить ее в одном из музеев, посвященных истории космонавтики.

Леонов стал первым человеком в истории, вышедшим в открытый космос. Он провел вне корабля 12 минут и 9 секунд. Он родился 30 мая 1934 г. в селе Листвянка Кемеровской области. Леонов совершил два полета в космос (18 марта 1965 г. и 15 июля 1975 г.), налетав 7 суток 33 минуты. В первом полете он впервые в мире вышел в открытый космос. Во втором полете был командиром экипажа и участвовал в первой стыковке космических кораблей разных стран – «Союза-19» (СССР) и «Аполлона-18» (США). Он скончался в 2019 г. на 86-м году жизни.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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