СК разыскал украденную в 2008 году книгу «Дорога в космос» с подписью Гагарина

Леонов стал первым человеком в истории, вышедшим в открытый космос. Он провел вне корабля 12 минут и 9 секунд. Он родился 30 мая 1934 г. в селе Листвянка Кемеровской области. Леонов совершил два полета в космос (18 марта 1965 г. и 15 июля 1975 г.), налетав 7 суток 33 минуты. В первом полете он впервые в мире вышел в открытый космос. Во втором полете был командиром экипажа и участвовал в первой стыковке космических кораблей разных стран – «Союза-19» (СССР) и «Аполлона-18» (США). Он скончался в 2019 г. на 86-м году жизни.