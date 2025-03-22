От спутника до фильма: главные прорывы в освоении космоса

Запуск спутника

4 октября 1957 г. с научно-исследовательского полигона Минобороны СССР в Казахстане, впоследствии ставшего известным как космодром Байконур, был запущен первый искусственный спутник Земли «ПС-1» («Простейший спутник – 1»). Идея его создания принадлежала конструктору Сергею Королеву. Спутник имел сферическую форму диаметром 58 см, весил чуть больше 80 кг и был оборудован четырьмя антеннами. Носителем выступила межконтинентальная баллистическая ракета «P-7». Через 314,5 секунд после запуска аппарат отделился от второй ступени и вышел на орбиту.



За 92 дня «Спутник-1» совершил 1440 оборотов вокруг Земли. 4 января 1958 г. он сгорел при входе в атмосферу. Изучение траектории полета космического аппарата, а также его «тормозного пути» позволили вычислить плотность верхних слоев атмосферы. Кроме того, благодаря радиоволнам, изучаемым передатчиками, была исследована ионосфера.