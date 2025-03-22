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От спутника до фильма: главные прорывы в освоении космоса

60 лет назад человек впервые вышел в безвоздушное пространство
Камила Давлетбаева
Анастасия Винницкая

60 лет назад, в марте 1965 г., советский космонавт Алексей Леонов стал первым человеком в истории, вышедшим в открытый космос. Какие еще «гигантские скачки» совершало человечество за пределами Земли – в материале «Ведомостей».

4 октября 1957 г. с научно-исследовательского полигона Минобороны СССР в Казахстане, впоследствии ставшего известным как космодром Байконур, был запущен первый искусственный спутник Земли «ПС-1» («Простейший спутник – 1»). Идея его создания принадлежала конструктору Сергею Королеву. Спутник имел сферическую форму диаметром 58 см, весил чуть больше 80 кг и был оборудован четырьмя антеннами. Носителем выступила межконтинентальная баллистическая ракета «P-7». Через 314,5 секунд после запуска аппарат отделился от второй ступени и вышел на орбиту.&nbsp;За 92 дня «Спутник-1» совершил 1440 оборотов вокруг Земли. 4 января 1958 г. он сгорел при входе в атмосферу. Изучение траектории полета космического аппарата, а также его «тормозного пути» позволили вычислить плотность верхних слоев атмосферы. Кроме того, благодаря радиоволнам, изучаемым передатчиками, была исследована ионосфера.
Владимир Вдовин / РИА Новости
3 ноября 1957 г. СССР запустил на орбиту первое животное – собаку Лайку. Она должна была провести в космосе около недели, но успела совершить только четыре витка вокруг Земли. Примерно через 5-7 часов Лайка умерла из-за перегрева. Впрочем, собака в любом случае должна была погибнуть: космический аппарат «Спутник-2» не предусматривал системы возврата. 19 августа 1960 г. с Байконура был запущен космический корабль «Спутник-5» с собаками Белкой и Стрелкой на борту. За 25 часов полета они сделали 17 витков вокруг планеты, став первыми живыми существами, которые благополучно вернулись на Землю. Изучение влияния длительных перегрузок и невесомости на собачий организм позволило советским ученым доказать безопасность такого полета для человека. Вскоре Стрелка родила шестерых здоровых щенят, одного из которых подарили президенту США Джону Кеннеди.
РИА Новости
12 апреля 1961 г. на пилотируемом космическом корабле «Восток-1» на орбиту отправился первый человек – советский летчик Юрий Гагарин. Он стал лучшим из 20 претендентов, которых готовили к историческому запуску с Байконура. Полет занял 108 минут. За это время Гагарин один раз обогнул Землю и приземлился в районе саратовской деревни Смеловка. Космонавт взлетал, будучи капитаном, а приземлился уже майором. Через два дня, 14 апреля, ему было присвоено звание Героя Советского Союза, а также первое в истории звание Летчика-космонавта СССР. После исторического полета Гагарин стал не только национальным героем, но и мировой знаменитостью. В рамках «миссии мира» он побывал в Великобритании, Финляндии, Болгарии, Египте и многих других странах. Космонавт стал депутатом Верховного Совета СССР и активно участвовал общественной жизни страны. При этом Гагарин никогда не забыл о своем предназначении. «Я не хочу быть музейным экспонатом. Космонавт должен летать в космос, это для него так же естественно, как дышать», – говорил он.
РИА Новости
16 июня 1963 г. в космос впервые отправилась женщина – советская парашютистка Валентина Терешкова. Она попала в группу подготовки благодаря занятиям в Ярославском аэроклубе и стала лучшей из 58 кандидаток. Взлетев с Байконура на корабле «Восток-6», Терешкова провела на орбите почти трое суток и совершила 48 витков вокруг Земли. Как и Юрий Гагарин, после приземления она получила мировую известность, а также звание Героя Советского Союза. Космос стал трамплином для политической карьеры Терешковой, которая продолжается до сих пор. С 1966 г. она работала депутатом Верховного Совета СССР и входила в его Президиум. Практически до момента развала Советского Союза первая космонавтка возглавляла Комитета советских женщин, затем – Союза советских обществ дружбы и культурной связи с зарубежными странами. С 2011 г. Терешкова является депутатом Госдумы от «Единой России».
Дмитрий Гасюк / РИА Новости
18 марта 1965 г. с Байконура стартовал корабль «Восход-2», на борту которого находились командир Павел Беляев и второй пилот Алексей Леонов. Космический аппарат был оснащен специальной надувной шлюзовой камерой, благодаря которой человек впервые вышел в открытый космос. Уже на втором витке вокруг Земли Леонов, одетый в специальный скафандр «Беркут», оборудованный страховочным тросом, выплыл в безвоздушное пространство. Леонов провел в открытом космосе 12 минут и 9 секунд. Во время возвращения возникли технические проблемы: из-за разницы давлений скафандр раздуло и космонавт не мог пройти в шлюз. У Леонова подскочил пульс и поднялась температура. Чтобы вернуться на борт, космонавту пришлось дважды стравливать давление.
РИА Новости
16 июля 1969 г. американцам наконец удалось перехватить инициативу в космической гонке и запустить корабль «Аполлон-11», который впервые доставил человека на поверхность Луны. Экипаж состоял из трех астронавтов – Нила Армстронга, Эдвина Олдрина и Майкла Коллинза. Двое из них коснулись поверхности естественного спутника Земли 21 июля. Армстронг назвал это «маленьким шагом для человека, но гигантским скачком для человечества». Астронавты провели на Луне 21 час и 36 минут, установили там флаг США и собрали более 20 кг грунта. В общей сложности экспедиция продлилась восемь суток. «Заход на посадку был, безусловно, самой сложной и напряженной частью полета. Ходить по лунной поверхности было интересно, но безопасно и предсказуемо. Поэтому чувство восторга сопровождало скорее посадку, чем прогулку», – вспоминал Армстронг.
Zuma / TASS
10 ноября 1970 г. при помощи ракеты-носителя «Протон-К» с Байконура была запущена советская автоматическая межпланетная станция «Луна-17». Она доставила на естественный спутник Земли первый в мире самоходный аппарат «Луноход-1», который коснулся лунной поверхности 17 ноября – спустя 485 дней после того, как там побывали американцы.&nbsp;Луноход проехал 10 540 м и совершил 157 сеансов связи, выслав на Землю более 20 тыс. изображений, 206 панорам, а также 25 рентгеновских анализов состава грунта, что позволило подробно изучить особенности рельефа Луны, а также исследовать радиоактивный след на ее поверхности. Луноход проработал в три раза дольше запланированного срока – 301 сутки, или 11 лунных дней. С наступлении 12-го лунного дня он перестал выходить на связь.
РИА Новости
28 апреля 2001 г. в космос впервые отправился человек, не имевший никакого отношения к науке – 61-летний американский мультимиллионер итальянского происхождения Деннис Тито. Он заплатил $20 млн, чтобы стать первым внеземным туристом. В сопровождении космонавтов Юрия Батурина и Талгата Мусабаева Тито он полтелет на корабле «Союз ТМ-32» на Международную космическую станцию (МКС), где провел семь дней, облетев Землю 128 раз.&nbsp;Подготовка Тито к полету заняла восемь месяцев. Миллионеру пришлось научиться управлять космическим кораблем на случай отказа автоматики. При взлете у него начались проблемы с сердцем, а уже на МКС он умудрился разбить голову. Тем не менее путешествием первый космический турист оказался доволен. В 2022 г. Тито заявил, что вместе с супругой купил билеты на корабль Starship компании SpaceX, который должен совершить полет вокруг Луны. Пока о втором запуске миллионера в космос не сообщалось.
Сергея Казака / ИТАР-ТАСС
5 октября 2021 г. с Байконура стартовал корабль «Союз МС-19», на борту которого находился первый в истории киноэкипаж – создатели драмы «Вызов». Он состоял из актрисы Юлии Пересильд, режиссера Клима Шипенко, а также космонавтов Олега Новицкого и Антона Шкаплерова. Они провели две недели на МКС и сняли более 30 часов материала. Впрочем, в итоговую версию фильма попала лишь десятая часть. Картина вышла на экраны 20 апреля 2023 г., собрав в прокате более 2 млрд руб. «Я этим жил. Фильм же надо снимать, поэтому постоянно думал, как это все устроено? Я там [в космосе] не был, но представлял, как бы это все было, как герои там себя вели. То есть я долгое время жил с космосом еще до того, как появился "Вызов”», – рассказывал Клим Шипенко.
Сергей Савостьянов/ТАСС
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Запуск спутника
4 октября 1957 г. с научно-исследовательского полигона Минобороны СССР в Казахстане, впоследствии ставшего известным как космодром Байконур, был запущен первый искусственный спутник Земли «ПС-1» («Простейший спутник – 1»). Идея его создания принадлежала конструктору Сергею Королеву. Спутник имел сферическую форму диаметром 58 см, весил чуть больше 80 кг и был оборудован четырьмя антеннами. Носителем выступила межконтинентальная баллистическая ракета «P-7». Через 314,5 секунд после запуска аппарат отделился от второй ступени и вышел на орбиту. 

За 92 дня «Спутник-1» совершил 1440 оборотов вокруг Земли. 4 января 1958 г. он сгорел при входе в атмосферу. Изучение траектории полета космического аппарата, а также его «тормозного пути» позволили вычислить плотность верхних слоев атмосферы. Кроме того, благодаря радиоволнам, изучаемым передатчиками, была исследована ионосфера.
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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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