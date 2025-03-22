От спутника до фильма: главные прорывы в освоении космоса

От спутника до фильма: главные прорывы в освоении космоса60 лет назад человек впервые вышел в безвоздушное пространство
60 лет назад, в марте 1965 г., советский космонавт Алексей Леонов стал первым человеком в истории, вышедшим в открытый космос. Какие еще «гигантские скачки» совершало человечество за пределами Земли – в материале «Ведомостей».
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Запуск спутника
4 октября 1957 г. с научно-исследовательского полигона Минобороны СССР в Казахстане, впоследствии ставшего известным как космодром Байконур, был запущен первый искусственный спутник Земли «ПС-1» («Простейший спутник – 1»). Идея его создания принадлежала конструктору Сергею Королеву. Спутник имел сферическую форму диаметром 58 см, весил чуть больше 80 кг и был оборудован четырьмя антеннами. Носителем выступила межконтинентальная баллистическая ракета «P-7». Через 314,5 секунд после запуска аппарат отделился от второй ступени и вышел на орбиту.
За 92 дня «Спутник-1» совершил 1440 оборотов вокруг Земли. 4 января 1958 г. он сгорел при входе в атмосферу. Изучение траектории полета космического аппарата, а также его «тормозного пути» позволили вычислить плотность верхних слоев атмосферы. Кроме того, благодаря радиоволнам, изучаемым передатчиками, была исследована ионосфера.
За 92 дня «Спутник-1» совершил 1440 оборотов вокруг Земли. 4 января 1958 г. он сгорел при входе в атмосферу. Изучение траектории полета космического аппарата, а также его «тормозного пути» позволили вычислить плотность верхних слоев атмосферы. Кроме того, благодаря радиоволнам, изучаемым передатчиками, была исследована ионосфера.