Стендап-комики Комиссаренко и Романов лишились российского гражданства
По инициативе Федеральной службы безопасности РФ (ФСБ) прекращено российское гражданство стендап-комиков Вячеслава Комиссаренко и Дмитрия Романова. Как заявили в пресс-службе ведомства, действия обоих лиц признаны угрожающими национальной безопасности России.
Комиссаренко объявлен в межгосударственный розыск по обвинению в клевете в отношении президента Белоруссии (ст. 367 УК РБ). После этого он выехал на Украину, где заявил о «незаконном уголовном преследовании». Романов, в свою очередь, покинул Россию и занимался волонтерской деятельностью в Польше, помогая беженцам с Украины и участвуя в инициативах, связанных с поддержкой ВСУ.
Оба комика, по данным ФСБ, выступали на территории стран ЕС с критикой спецоперации и заявлениями, направленными на подрыв основ конституционного строя России. На основании ст. 22 закона «О гражданстве РФ» принято решение о прекращении их гражданства и запрете на въезд в Россию.
В феврале Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии внес имя стендап-комика Вячеслава Комиссаренко в перечень организаций и лиц, причастных к террористической деятельности. Основанием для включения в перечень стало вступление в законную силу приговора суда о признании комика виновным в совершении преступлений по ст. 130 УК Белоруссии (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни).