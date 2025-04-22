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Стендап-комики Комиссаренко и Романов лишились российского гражданства

Ведомости

По инициативе Федеральной службы безопасности РФ (ФСБ) прекращено российское гражданство стендап-комиков Вячеслава Комиссаренко и Дмитрия Романова. Как заявили в пресс-службе ведомства, действия обоих лиц признаны угрожающими национальной безопасности России.

Комиссаренко объявлен в межгосударственный розыск по обвинению в клевете в отношении президента Белоруссии (ст. 367 УК РБ). После этого он выехал на Украину, где заявил о «незаконном уголовном преследовании». Романов, в свою очередь, покинул Россию и занимался волонтерской деятельностью в Польше, помогая беженцам с Украины и участвуя в инициативах, связанных с поддержкой ВСУ.

Оба комика, по данным ФСБ, выступали на территории стран ЕС с критикой спецоперации и заявлениями, направленными на подрыв основ конституционного строя России. На основании ст. 22 закона «О гражданстве РФ» принято решение о прекращении их гражданства и запрете на въезд в Россию.

В феврале Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии внес имя стендап-комика Вячеслава Комиссаренко в перечень организаций и лиц, причастных к террористической деятельности. Основанием для включения в перечень стало вступление в законную силу приговора суда о признании комика виновным в совершении преступлений по ст. 130 УК Белоруссии (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни).

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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