Стендап-комики Комиссаренко и Романов лишились российского гражданства

Комиссаренко объявлен в межгосударственный розыск по обвинению в клевете в отношении президента Белоруссии (ст. 367 УК РБ). После этого он выехал на Украину, где заявил о «незаконном уголовном преследовании». Романов, в свою очередь, покинул Россию и занимался волонтерской деятельностью в Польше, помогая беженцам с Украины и участвуя в инициативах, связанных с поддержкой ВСУ.