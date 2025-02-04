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КГБ Белоруссии внес комика Комиссаренко в перечень причастных к терроризму лиц

Ведомости

Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии внес имя стендап-комика Вячеслава Комиссаренко в перечень организаций и лиц, причастных к террористической деятельности. Обновленный список опубликован в Telegram-канале ведомства.

Основанием включения в перечень стало вступление в законную силу приговора суда о признании комика виновным в совершении преступлений по ст. 130 УК Белоруссии (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни).

Комиссаренко начинал свою карьеру стендап-комика в Белоруссии в составе дуэта «Совесть». Позже он переехал в Москву и стал известен в России после участия в ТВ-шоу «Смех без правил», Stand Up, «Comedy Баттл» и др. Он также снимался в проектах «Убойная лига», «Открытый микрофон» и «Студия "Союз"». В январе 2020 г. ушел с ТНТ и создал свой канал на YouTube.

В своих юмористических выступлениях Комиссаренко упоминал президента Белоруссии Александра Лукашенко. В январе 2021 г. комик заявил, что все его концерты в республике запретили. По словам Комиссаренко, это произошло якобы из-за шуток о Лукашенко. В январе 2022 г. он покинул Россию якобы в связи с возможным преследованием со стороны Белоруссии.

30 декабря 2024 г. Минский городской суд заочно приговорил стендап-комика к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Суд признал его виновным по ст. 130 ч. 1 (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни), ст. 367 ч. 2 (клевета в отношении президента Белоруссии), ст. 368 ч. 1 (оскорбление президента Белоруссии). 24 января МВД республики включило Комиссаренко в список лиц, причастных к экстремистской деятельности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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