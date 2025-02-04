КГБ Белоруссии внес комика Комиссаренко в перечень причастных к терроризму лиц
Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии внес имя стендап-комика Вячеслава Комиссаренко в перечень организаций и лиц, причастных к террористической деятельности. Обновленный список опубликован в Telegram-канале ведомства.
Основанием включения в перечень стало вступление в законную силу приговора суда о признании комика виновным в совершении преступлений по ст. 130 УК Белоруссии (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни).
Комиссаренко начинал свою карьеру стендап-комика в Белоруссии в составе дуэта «Совесть». Позже он переехал в Москву и стал известен в России после участия в ТВ-шоу «Смех без правил», Stand Up, «Comedy Баттл» и др. Он также снимался в проектах «Убойная лига», «Открытый микрофон» и «Студия "Союз"». В январе 2020 г. ушел с ТНТ и создал свой канал на YouTube.
В своих юмористических выступлениях Комиссаренко упоминал президента Белоруссии Александра Лукашенко. В январе 2021 г. комик заявил, что все его концерты в республике запретили. По словам Комиссаренко, это произошло якобы из-за шуток о Лукашенко. В январе 2022 г. он покинул Россию якобы в связи с возможным преследованием со стороны Белоруссии.
30 декабря 2024 г. Минский городской суд заочно приговорил стендап-комика к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Суд признал его виновным по ст. 130 ч. 1 (разжигание расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни), ст. 367 ч. 2 (клевета в отношении президента Белоруссии), ст. 368 ч. 1 (оскорбление президента Белоруссии). 24 января МВД республики включило Комиссаренко в список лиц, причастных к экстремистской деятельности.