КГБ Белоруссии внес комика Комиссаренко в перечень причастных к терроризму лиц

Комиссаренко начинал свою карьеру стендап-комика в Белоруссии в составе дуэта «Совесть». Позже он переехал в Москву и стал известен в России после участия в ТВ-шоу «Смех без правил», Stand Up, «Comedy Баттл» и др. Он также снимался в проектах «Убойная лига», «Открытый микрофон» и «Студия "Союз"». В январе 2020 г. ушел с ТНТ и создал свой канал на YouTube.