Два менеджера «Россетей» приговорены к срокам до девяти лет за взятку
Щербинский районный суд Москвы приговорил бывших менеджеров компании «Россети» Алексея Сычева и Владимира Медникова к девяти и восьми годам и шести месяцам колонии строгого режима со штрафом по делу о получении особо крупной взятки. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы столичных судов.
Сычев и Медников признаны виновными по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупом размере). Наказание по этой части предусматривает лишение свободы на срок от восьми до 15 лет.
«РИА Новости» со ссылкой на УФСБ России по Москве и Московской области пишет, что Медников является экс-начальником управления капитального строительства филиала «Россети Московский регион» – «Северные электрические сети». Сычев был его заместителем. По данным следствия, фигуранты предложили гендиректору фирмы оказать содействие в заключении значительного объема договоров строительного подряда, их сопровождении и обеспечить покровительство деятельности подрядчика.
Сычева задержали при получении последней части взятки в 5,5 млн руб. В общей сложности с 2018 по 2022 гг. представители подрядчика передали ему и Медникову в качестве взятки порядка 17,7 млн руб. Суд оштрафовал каждого из них на 35,4 млн руб.
В мае 2024 г. Мещанский суд Москвы отправил в СИЗО четверых фигурантов дела о хищениях у юрлица, входящего в ПАО «Россети». Были арестованы гендиректор ООО «КМ групп» Алексей Лаптев, глава ООО «Русфактор холдинг» Виктор Николаев, первый замгендиректора ООО «РСК» Дилшад Рзаева, а также Виталий Перебалин. Всем им предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).
По версии следствия, для похищения средств фигуранты создали организованную группу и разработали план. Они покупали у «гарантирующего поставщика» электроэнергию для продажи потребителям. Обвиняемые обязались своевременно оплачивать стоимость поставляемой мощности, но изначально не собирались в полном объеме исполнять условия договоров. Полученные средства они использовали по своему усмотрению.