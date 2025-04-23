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Два менеджера «Россетей» приговорены к срокам до девяти лет за взятку

Ведомости

Щербинский районный суд Москвы приговорил бывших менеджеров компании «Россети» Алексея Сычева и Владимира Медникова к девяти и восьми годам и шести месяцам колонии строгого режима со штрафом по делу о получении особо крупной взятки. Об этом сообщается в Telegram-канале объединенной пресс-службы столичных судов.

Сычев и Медников признаны виновными по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупом размере). Наказание по этой части предусматривает лишение свободы на срок от восьми до 15 лет.

«РИА Новости» со ссылкой на УФСБ России по Москве и Московской области пишет, что Медников является экс-начальником управления капитального строительства филиала «Россети Московский регион» – «Северные электрические сети». Сычев был его заместителем. По данным следствия, фигуранты предложили гендиректору фирмы оказать содействие в заключении значительного объема договоров строительного подряда, их сопровождении и обеспечить покровительство деятельности подрядчика.

Сычева задержали при получении последней части взятки в 5,5 млн руб. В общей сложности с 2018 по 2022 гг. представители подрядчика передали ему и Медникову в качестве взятки порядка 17,7 млн руб. Суд оштрафовал каждого из них на 35,4 млн руб.

В мае 2024 г. Мещанский суд Москвы отправил в СИЗО четверых фигурантов дела о хищениях у юрлица, входящего в ПАО «Россети». Были арестованы гендиректор ООО «КМ групп» Алексей Лаптев, глава ООО «Русфактор холдинг» Виктор Николаев, первый замгендиректора ООО «РСК» Дилшад Рзаева, а также Виталий Перебалин. Всем им предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

По версии следствия, для похищения средств фигуранты создали организованную группу и разработали план. Они покупали у «гарантирующего поставщика» электроэнергию для продажи потребителям. Обвиняемые обязались своевременно оплачивать стоимость поставляемой мощности, но изначально не собирались в полном объеме исполнять условия договоров. Полученные средства они использовали по своему усмотрению.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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