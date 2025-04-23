Два менеджера «Россетей» приговорены к срокам до девяти лет за взятку

В мае 2024 г. Мещанский суд Москвы отправил в СИЗО четверых фигурантов дела о хищениях у юрлица, входящего в ПАО «Россети». Были арестованы гендиректор ООО «КМ групп» Алексей Лаптев, глава ООО «Русфактор холдинг» Виктор Николаев, первый замгендиректора ООО «РСК» Дилшад Рзаева, а также Виталий Перебалин. Всем им предъявлено обвинение в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ).