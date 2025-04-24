Участник группы «Каста» Влади обжаловал в суде статус иноагента
Участник рэп-группы «Каста» Влади (настоящее имя – Владислав Лешкевич) подал иск в суд с требованием обжаловать решение о признании иностранным агентом. Об этом сообщили в Замоскворецком суде Москвы.
«В суд поступило исковое заявление Лешкевича к Министерству юстиции РФ», – уточнили в суде (цитата по ТАСС).
Заседание по делу назначили на 7 мая.
Рэпер был включен в реестр иноагентов в конце января 2025 г. По данным Минюста, основанием для этого послужило участие Лешкевича в создании материалов иностранных агентов, а также в распространении недостоверной информации о решениях и политике органов публичной власти РФ.
Влади выступил против проведения спецоперации на Украине в 2022 г. и покинул территорию России.