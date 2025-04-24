Тело скульптора Зураба Церетели доставили в Тбилиси

Церетели – автор множества монументов, в частности мемориала «Детям Беслана», 98-метрового памятника Петру I на Москве-реке, скульптуры «Добро побеждает зло» перед зданием ООН в Нью-Йорке, «Разрушить стену недоверия» в Лондоне, памятника «Слеза скорби» жертвам теракта в США 11 сентября 2001 г. в Нью-Джерси. Он был главным художником-оформителем XXII летних Олимпийских игр в Москве в 1980 г., главным проектировщиком Мемориального комплекса на Поклонной горе и главным художником в проекте реконструкции храма Христа Спасителя в Москве.