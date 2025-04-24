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Визовый центр Франции ввел новые правила оформления «шенгена»

Ведомости

Визовый центр Франции в Москве изменил правила оформления шенгенских виз. Теперь от заявителей в обязательном порядке требуется биометрический паспорт, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).

По данным АТОР, визовый центр прекратил прием пятилетних загранпаспортов старого образца после 12:00 мск 23 апреля. При этом ни на сайте центра, ни на ресурсе консульства Франции в Москве не было официальных объявлений на этот счет. В Ассоциации отметили, что туроператоры также не было официально уведомлены об изменении правил приема документов.

В визовом центре «Вестнику АТОР» подтвердили приостановку приема документов от заявителей без биометрических паспортов. К вечеру 23 апреля в визовых чатах были распространены скриншоты писем от французского центра. Согласно сообщению, подача документов с не биометрическим паспортом в визовый центр невозможна до особых распоряжений в связи с приостановкой приема таких удостоверений генконсульством республики в Москве.

В марте о решении не признавать небиометрические российские заграничные паспорта объявил МИД Эстонии. В иностранном ведомстве заявили, что обычные загранпаспорта, выдаваемые РФ, не соответствуют рекомендациям Международной организации гражданской авиации и несут в себе риски для безопасности. Тогда в МИДе также напомнили, что небиометрические российские паспорта не признаются или признаются условно Данией и Чехией.

В российских загранпаспортах старого образца биометрия отсутствует. В новых документах, срок действия которых достигает 10 лет, встроен чип с биометрией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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