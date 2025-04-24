Визовый центр Франции ввел новые правила оформления «шенгена»
Визовый центр Франции в Москве изменил правила оформления шенгенских виз. Теперь от заявителей в обязательном порядке требуется биометрический паспорт, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР).
По данным АТОР, визовый центр прекратил прием пятилетних загранпаспортов старого образца после 12:00 мск 23 апреля. При этом ни на сайте центра, ни на ресурсе консульства Франции в Москве не было официальных объявлений на этот счет. В Ассоциации отметили, что туроператоры также не было официально уведомлены об изменении правил приема документов.
В визовом центре «Вестнику АТОР» подтвердили приостановку приема документов от заявителей без биометрических паспортов. К вечеру 23 апреля в визовых чатах были распространены скриншоты писем от французского центра. Согласно сообщению, подача документов с не биометрическим паспортом в визовый центр невозможна до особых распоряжений в связи с приостановкой приема таких удостоверений генконсульством республики в Москве.
В марте о решении не признавать небиометрические российские заграничные паспорта объявил МИД Эстонии. В иностранном ведомстве заявили, что обычные загранпаспорта, выдаваемые РФ, не соответствуют рекомендациям Международной организации гражданской авиации и несут в себе риски для безопасности. Тогда в МИДе также напомнили, что небиометрические российские паспорта не признаются или признаются условно Данией и Чехией.
В российских загранпаспортах старого образца биометрия отсутствует. В новых документах, срок действия которых достигает 10 лет, встроен чип с биометрией.