Визовый центр Франции ввел новые правила оформления «шенгена»

По данным АТОР, визовый центр прекратил прием пятилетних загранпаспортов старого образца после 12:00 мск 23 апреля. При этом ни на сайте центра, ни на ресурсе консульства Франции в Москве не было официальных объявлений на этот счет. В Ассоциации отметили, что туроператоры также не было официально уведомлены об изменении правил приема документов.