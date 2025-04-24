Более 2600 репатриантов прибыли в Россию с начала 2024 года
С начала 2024 г. в Россию прибыли свыше 2600 человек, переехавших в рамках президентского указа о гуманитарной поддержке лиц, разделяющих традиционные российские духовно-нравственные ценности. Об этом сообщила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова на совместном заседании комиссии Госсовета по направлению «Кадры» и Агентства стратегических инициатив. Ее слова передает ТАСС.
Речь идет о новой категории участников государственной программы по содействию добровольному переселению соотечественников из-за рубежа – репатриантах, получающих право на возвращение в Россию по духовно-культурному признаку.
По данным МВД, уже подано около 1100 заявлений на получение разрешения на временное проживание в России. Большинство заявителей – граждане стран Европейского союза, США и Канады.
15 апреля президент России Владимир Путин в рамках заседания президиума Государственного совета провел беседу на немецком языке с гражданином Германии. Он пообещал помочь ему с получением гражданства. Собеседник президента рассказал, что переехал в поселок Доброград во Владимирской области, чтобы воспитывать своих детей в соответствии с российскими ценностями.