Более 2600 репатриантов прибыли в Россию с начала 2024 года

С начала 2024 г. в Россию прибыли свыше 2600 человек, переехавших в рамках президентского указа о гуманитарной поддержке лиц, разделяющих традиционные российские духовно-нравственные ценности. Об этом сообщила начальник Главного управления по вопросам миграции МВД РФ Валентина Казакова на совместном заседании комиссии Госсовета по направлению «Кадры» и Агентства стратегических инициатив. Ее слова передает ТАСС.