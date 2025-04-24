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В Госдуму внесен законопроект о признании криптовалюты имуществом при изъятии

Ведомости

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий закрепить статус криптовалюты как имущества в рамках Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов РФ. Документ опубликован в думской электронной базе.

Проект направлен на устранение правовой неопределенности, с которой сталкиваются следственные органы при работе с делами, связанными с цифровыми активами. Как отмечают авторы инициативы, отсутствие прямого упоминания криптовалюты в УК и УПК затрудняет ее изъятие и сохранение в качестве вещественного доказательства.

Предлагаемые изменения позволят следователям с привлечением специалистов изымать криптовалюту и оформлять ее как доказательство, а также применять меры по обеспечению ее сохранности.

Речь идет, в частности, о переводе средств на специальный адрес-идентификатор или об изъятии устройств с доступом к цифровому кошельку. Суд впоследствии сможет накладывать арест на такую валюту, ограничивая любые операции с ней.

Порядок хранения, учета и перевода криптовалюты будет определен правительством дополнительно. В пояснительной записке уточняется, что криптовалюта уже признается имуществом в рамках законодательства о противодействии отмыванию доходов и коррупции.

В ноябре 2024 г. Госдума приняла сразу во втором и третьем, окончательном, чтениях закон о налогообложении цифровой валюты, признав актив имуществом.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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