В Госдуму внесен законопроект о признании криптовалюты имуществом при изъятии
В Госдуму внесен законопроект, предлагающий закрепить статус криптовалюты как имущества в рамках Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов РФ. Документ опубликован в думской электронной базе.
Проект направлен на устранение правовой неопределенности, с которой сталкиваются следственные органы при работе с делами, связанными с цифровыми активами. Как отмечают авторы инициативы, отсутствие прямого упоминания криптовалюты в УК и УПК затрудняет ее изъятие и сохранение в качестве вещественного доказательства.
Предлагаемые изменения позволят следователям с привлечением специалистов изымать криптовалюту и оформлять ее как доказательство, а также применять меры по обеспечению ее сохранности.
Речь идет, в частности, о переводе средств на специальный адрес-идентификатор или об изъятии устройств с доступом к цифровому кошельку. Суд впоследствии сможет накладывать арест на такую валюту, ограничивая любые операции с ней.
Порядок хранения, учета и перевода криптовалюты будет определен правительством дополнительно. В пояснительной записке уточняется, что криптовалюта уже признается имуществом в рамках законодательства о противодействии отмыванию доходов и коррупции.
В ноябре 2024 г. Госдума приняла сразу во втором и третьем, окончательном, чтениях закон о налогообложении цифровой валюты, признав актив имуществом.