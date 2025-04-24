В Госдуму внесен законопроект о признании криптовалюты имуществом при изъятии

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий закрепить статус криптовалюты как имущества в рамках Уголовного и Уголовно-процессуального кодексов РФ. Документ опубликован в думской электронной базе.



Проект направлен на устранение правовой неопределенности, с которой сталкиваются следственные органы при работе с делами, связанными с цифровыми активами. Как отмечают авторы инициативы, отсутствие прямого упоминания криптовалюты в УК и УПК затрудняет ее изъятие и сохранение в качестве вещественного доказательства.