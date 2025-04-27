ВС признал недействительным оформленный мошенниками через приложение кредит

1 апреля президент РФ Владимир Путин утвердил закон, направленный на борьбу с мошенничеством в телефонных сетях и интернете. Согласно новым правилам, оформление SIM-карт через портал «Госуслуги» теперь разрешено только при личном присутствии заявителя. Передача SIM-карты третьим лицам запрещена, за исключением случаев передачи близким родственникам. Кроме того, граждане смогут установить самозапрет на получение нежелательных массовых звонков через своего оператора связи. Закон также вводит дополнительные меры безопасности для пользователей. Например, сообщения от «Госуслуг», включая коды подтверждения, больше не будут доставляться во время активного телефонного разговора. При изменении пароля от личного кабинета портала система вышлет предупреждение, а затем отправит код подтверждения для завершения процедуры.