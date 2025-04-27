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ВС признал недействительным оформленный мошенниками через приложение кредит

Ведомости

Верховный суд России признал недействительным кредитный договор, заключенный мошенниками через мобильное приложение банка после взлома аккаунта клиента. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на обзор судебной практики.

По данным уголовного дела, аферисты перенаправили телефонный номер жертвы на свой и обратились в службу поддержки «Альфа-банка». От имени клиентки они отключили функцию оповещения в сервисе «Альфа-Мобайл». Затем, используя электронную подпись, оформили кредит на 265 500 руб. Все сообщения с одноразовыми паролями поступали уже на номер мошенников.

Данное происшествие послужило основанием для возбуждения уголовного дела, в рамках которого подозреваемый из Новосибирска был объявлен в розыск. Тем не менее, суд первой инстанции отклонил доводы истца, указав на незавершенность расследования по уголовному делу и наличие признаков неосторожного поведения со стороны клиентки в использовании электронной подписи и технических средств, что позволило мошенникам оформить кредит. Такой же позиции придерживались апелляционная и кассационная инстанции.

Однако Верховный суд РФ опроверг эти выводы, указав, что судами были допущены существенные нарушения норм права, которые могут быть устранены только путем отмены ранее вынесенных судебных решений. Кроме того, суд сослался на определение Конституционного суда РФ от 13 октября 2022 года. В нем подчеркивается, что банк должен принимать усиленные меры предосторожности при дистанционном оформлении кредитов, особенно если заявка на получение кредита и распоряжение о переводе средств третьему лицу подаются практически одновременно.

1 апреля президент РФ Владимир Путин утвердил закон, направленный на борьбу с мошенничеством в телефонных сетях и интернете. Согласно новым правилам, оформление SIM-карт через портал «Госуслуги» теперь разрешено только при личном присутствии заявителя. Передача SIM-карты третьим лицам запрещена, за исключением случаев передачи близким родственникам. Кроме того, граждане смогут установить самозапрет на получение нежелательных массовых звонков через своего оператора связи. Закон также вводит дополнительные меры безопасности для пользователей. Например, сообщения от «Госуслуг», включая коды подтверждения, больше не будут доставляться во время активного телефонного разговора. При изменении пароля от личного кабинета портала система вышлет предупреждение, а затем отправит код подтверждения для завершения процедуры.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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