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Суд приговорил экс-замглавы Минцифры Паршина к девяти годам колонии

Обвиняемый по его делу Александр Моносов получил 8,5 года
Ведомости

Хамовнический суд Москвы приговорил бывшего замминистра цифрового развития Максима Паршина к девяти годам колонии строгого режима за взятку в 3,75 млн руб., передает корреспондент «Ведомостей».

Экс-гендиректор ООО «Бюджетные и финансовые технологии» Александр Моносов, обвиняемый в даче взятки Паршину, получил 8,5 г. колонии строгого режима. Кроме того, фигурантам назначены штрафы по 315 млн руб.

В конце марта гособвинитель в ходе прений сторон требовал приговорить Паршина к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 315 млн руб., а Моносова – к 12 годам колонии и штрафу в 500 млн руб.

О задержании Паршина стало известно в июле 2023 г. Его обвинили по ч. 6 ст. 290 УК, а Моносова – по ч. 5 ст. 291 УК. После ареста замминистра премьер-министр России Михаил Мишустин уволил его с должности. Следствие считает, что Паршин получил деньги от Моносова за содействие в выделении гранта Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ). Отмечалось, что Паршин курировал Российский фонд развития ИТ, распределявший госсубсидии на разработку отечественного ПО в 2022 г. Тогда он обеспечил победу компаниям Моносова. Они получили гранты на более чем 450 млн руб., а его доля в виде взяток могла составить вплоть до 31,5 млн руб.

Судебный процесс в Хамовническом суде начался в августе 2024 г. Моносов настаивал, что перепутал папку с документами о проблемах в IT-отрасли с наличкой, которую приготовил для покупки жене браслета Cartier. Прокурор этой версии не поверил.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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