Суд приговорил экс-замглавы Минцифры Паршина к девяти годам колонии

Суд приговорил экс-замглавы Минцифры Паршина к девяти годам колонииОбвиняемый по его делу Александр Моносов получил 8,5 года
Экс-гендиректор ООО «Бюджетные и финансовые технологии» Александр Моносов, обвиняемый в даче взятки Паршину, получил 8,5 г. колонии строгого режима. Кроме того, фигурантам назначены штрафы по 315 млн руб.
В конце марта гособвинитель в ходе прений сторон требовал приговорить Паршина к 13 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 315 млн руб., а Моносова – к 12 годам колонии и штрафу в 500 млн руб.
О задержании Паршина стало известно в июле 2023 г. Его обвинили по ч. 6 ст. 290 УК, а Моносова – по ч. 5 ст. 291 УК. После ареста замминистра премьер-министр России Михаил Мишустин уволил его с должности. Следствие считает, что Паршин получил деньги от Моносова за содействие в выделении гранта Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ). Отмечалось, что Паршин курировал Российский фонд развития ИТ, распределявший госсубсидии на разработку отечественного ПО в 2022 г. Тогда он обеспечил победу компаниям Моносова. Они получили гранты на более чем 450 млн руб., а его доля в виде взяток могла составить вплоть до 31,5 млн руб.
Судебный процесс в Хамовническом суде начался в августе 2024 г. Моносов настаивал, что перепутал папку с документами о проблемах в IT-отрасли с наличкой, которую приготовил для покупки жене браслета Cartier. Прокурор этой версии не поверил.