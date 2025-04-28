Суд приговорил экс-замглавы Минцифры Паршина к девяти годам колонии

О задержании Паршина стало известно в июле 2023 г. Его обвинили по ч. 6 ст. 290 УК, а Моносова – по ч. 5 ст. 291 УК. После ареста замминистра премьер-министр России Михаил Мишустин уволил его с должности. Следствие считает, что Паршин получил деньги от Моносова за содействие в выделении гранта Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ). Отмечалось, что Паршин курировал Российский фонд развития ИТ, распределявший госсубсидии на разработку отечественного ПО в 2022 г. Тогда он обеспечил победу компаниям Моносова. Они получили гранты на более чем 450 млн руб., а его доля в виде взяток могла составить вплоть до 31,5 млн руб.