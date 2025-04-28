МВД Испании на фоне блэкаута объявило чрезвычайное положение
Министерство внутренних дел Испании объявило чрезвычайное положение на фоне масштабного сбоя в работе электросети, который привел к блэкауту почти на всей территории страны. Об этом сообщает агентство Reuters.
Согласно заявлению ведомства, режим чрезвычайного положения будет действовать только в тех регионах, которые обратятся за помощью к правительству. На данный момент такие запросы поступили от Мадрида, Андалусии и Эстремадуры.
Масштабное отключение электроэнергии произошло 28 апреля почти на всей территории Испании. Оно также затронуло Португалию, Францию и Андорру. Из-за сбоя были остановлены железнодорывные перевозки, а работа общественного транспорта оказалась серьезно нарушена. Причины инцидента пока полностью не установлены, однако рассматриваются несколько версий.
Агентство по кибербезопасности Европейского союза (ENISA) предположило, что причиной могли стать резкие скачки напряжения, способные вызывать цепные реакции и приводить к отключению энергосистемы. С этим согласны и испанские власти. В то же время оператор энергосети Red Electrica выдвинул гипотезу о влиянии экстремальных погодных условий, в частности резких колебаний температуры во внутренних районах страны.
Отдельные эксперты, опрошенные Bloomberg, не исключают возможность кибератаки, однако испанские власти пока не нашли подтверждений этой версии.