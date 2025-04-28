МВД Испании на фоне блэкаута объявило чрезвычайное положение

Агентство по кибербезопасности Европейского союза (ENISA) предположило, что причиной могли стать резкие скачки напряжения, способные вызывать цепные реакции и приводить к отключению энергосистемы. С этим согласны и испанские власти. В то же время оператор энергосети Red Electrica выдвинул гипотезу о влиянии экстремальных погодных условий, в частности резких колебаний температуры во внутренних районах страны.