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Между Россией и Абхазией запустили новую туристическую электричку «Диоскурия»

Ведомости

С 1 мая между Россией и Абхазией запущена новая международная электричка «Диоскурия», которая будет курсировать ежедневно. Об этом сообщили в РЖД.

Состав отправляется со станции Имеретинский курорт в Сочи в 10:35 и 20:25 по московскому времени, а из Сухума – в 5:40 и 16:20. В пути электричка делает остановки на станциях Абаата, Гагрыпш, Гагра, Бзыбта, Гудаута, Псырцха и Новый Афон.

Особенностью нового маршрута является то, что пассажиры проходят таможенный и пограничный контроль прямо в поезде, что позволяет избежать очередей. Продажа билетов открывается за 45 суток до отправления.

Электропоезд состоит из четырех вагонов, оснащенных современным оборудованием: системами климат-контроля, разъемами для зарядки мобильных устройств, креплениями для велосипедов, экологически чистыми туалетными комнатами и информационными табло.

Минтранс России 30 апреля объявил о возобновлении авиасообщения между Россией и Абхазией после 30-летнего перерыва. Первый рейс выполнила авиакомпания «ЮВТ АЭРО» 1 мая по маршруту «Внуково» – Сухум. Второй рейс состоится 3 мая, а затем полеты станут выполняться раз в неделю.

С 6 мая начнутся полеты авиакомпании «Икар» из Нижнего Новгорода в Сухум с той же частотой. Также Минтранс сообщал, что рассматривается возможность запуска рейсов других перевозчиков: «Икар» планирует выполнять полеты из Уфы с 3 июня, «Северный ветер» – из Казани с 4 июня, а «Аэрофлот» – из Москвы с 31 мая. Однако представители «Аэрофлота» опровергли эту информацию, заявив, что компания не планирует выполнять полеты в Абхазию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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