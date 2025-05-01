Между Россией и Абхазией запустили новую туристическую электричку «Диоскурия»
Состав отправляется со станции Имеретинский курорт в Сочи в 10:35 и 20:25 по московскому времени, а из Сухума – в 5:40 и 16:20. В пути электричка делает остановки на станциях Абаата, Гагрыпш, Гагра, Бзыбта, Гудаута, Псырцха и Новый Афон.
Особенностью нового маршрута является то, что пассажиры проходят таможенный и пограничный контроль прямо в поезде, что позволяет избежать очередей. Продажа билетов открывается за 45 суток до отправления.
Электропоезд состоит из четырех вагонов, оснащенных современным оборудованием: системами климат-контроля, разъемами для зарядки мобильных устройств, креплениями для велосипедов, экологически чистыми туалетными комнатами и информационными табло.
Минтранс России 30 апреля объявил о возобновлении авиасообщения между Россией и Абхазией после 30-летнего перерыва. Первый рейс выполнила авиакомпания «ЮВТ АЭРО» 1 мая по маршруту «Внуково» – Сухум. Второй рейс состоится 3 мая, а затем полеты станут выполняться раз в неделю.
С 6 мая начнутся полеты авиакомпании «Икар» из Нижнего Новгорода в Сухум с той же частотой. Также Минтранс сообщал, что рассматривается возможность запуска рейсов других перевозчиков: «Икар» планирует выполнять полеты из Уфы с 3 июня, «Северный ветер» – из Казани с 4 июня, а «Аэрофлот» – из Москвы с 31 мая. Однако представители «Аэрофлота» опровергли эту информацию, заявив, что компания не планирует выполнять полеты в Абхазию.