Между Россией и Абхазией запустили новую туристическую электричку «Диоскурия»

С 6 мая начнутся полеты авиакомпании «Икар» из Нижнего Новгорода в Сухум с той же частотой. Также Минтранс сообщал, что рассматривается возможность запуска рейсов других перевозчиков: «Икар» планирует выполнять полеты из Уфы с 3 июня, «Северный ветер» – из Казани с 4 июня, а «Аэрофлот» – из Москвы с 31 мая. Однако представители «Аэрофлота» опровергли эту информацию, заявив, что компания не планирует выполнять полеты в Абхазию.