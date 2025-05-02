Умер академик РАН Святослав Медведев

В 1991-2017 гг. возглавлял Институт мозга человека РАН, в котором создал первую в России лабораторию позитронно-эмиссионной томографии и был ее руководителем. В последние годы возглавлял проект исследования медитации и измененных состояний сознания в тибетских буддийских монастырях. В рамках проекта российские ученые изучили 22 случая посмертной медитации (тукдам) и исследовали 135 монахов, в том числе 50 тантрических. Является автором около 450 научных публикаций, в том числе шести монографий.