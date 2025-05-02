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Умер академик РАН Святослав Медведев

Ведомости

Физиолог, доктор биологических наук, академик Российской академии наук (РАН) Святослав Медведев умер в возрасте 75 лет. Об этом сообщила «РИА Новости» академик Российской академии образования (РАО) Татьяна Черниговская.

«Скончался наш друг и коллега, большой ученый - Святослав Всеволодович Медведев», – рассказала Черниговская.

Медведев родился 1 июля 1949 г. в Ленинграде. Он был сыном академика АН СССР и меднаук СССР Натальи Бехтеревой, внучки психиатра Владимира Бехтерева. В 1972 г. окончил физический факультет Ленинградского государственного университета имени А. А. Жданова. По распределению поступил в Физико-технический институт имени А. Ф. Иоффе АН СССР в лабораторию теоретической физики.

В 1991-2017 гг. возглавлял Институт мозга человека РАН, в котором создал первую в России лабораторию позитронно-эмиссионной томографии и был ее руководителем. В последние годы возглавлял проект исследования медитации и измененных состояний сознания в тибетских буддийских монастырях. В рамках проекта российские ученые изучили 22 случая посмертной медитации (тукдам) и исследовали 135 монахов, в том числе 50 тантрических. Является автором около 450 научных публикаций, в том числе шести монографий.

Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Удостоен Золотой медали РАН имени В. М. Бехтерева за цикл работ «Функциональная организация мышления», премии имени И. П. Павлова правительства Санкт-Петербурга за выдающиеся научные результаты в области науки и техники.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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