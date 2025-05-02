После блэкаута на Бали начали подачу электричества
На индонезийском острове Бали начались работы по восстановлению электроснабжения после масштабного отключения электроэнергии, произошедшего около 16:00 по местному времени (11:00 по мск). Об этом сообщает агентство Reuters.
Из-за сбоя в работе энергосистемы многие районы острова погрузились во тьму. Социальные сети заполнили фотографии, демонстрирующие последствия блэкаута: заторы на дорогах из-за неработающих светофоров, закрытые магазины, бары и рестораны, а также проблемы с водоснабжением в жилых домах. Аэропорт Бали продолжил работу, но с использованием резервных генераторов, что привело к задержкам нескольких рейсов.
Государственная энергетическая компания PLN заявила, что выясняет причины отключения и активно работает над восстановлением подачи электричества.
«Процесс восстановления в настоящее время осуществляется постепенно», – цитирует Reuters представителя компании.
Масштабные перебои с электроснабжением происходят не только в Индонезии. 28 апреля аналогичный инцидент затронул несколько европейских стран, включая Испанию, Португалию, Францию, Италию и Андорру. Тогда сбой привел к отключению светофоров, общественного транспорта и телефонной связи. Больницы временно приостановили прием пациентов, за исключением операционных, где использовались резервные генераторы. Международный аэропорт в Лиссабоне также оказался парализован.