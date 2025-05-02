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После блэкаута на Бали начали подачу электричества

Ведомости

На индонезийском острове Бали начались работы по восстановлению электроснабжения после масштабного отключения электроэнергии, произошедшего около 16:00 по местному времени (11:00 по мск). Об этом сообщает агентство Reuters.

Из-за сбоя в работе энергосистемы многие районы острова погрузились во тьму. Социальные сети заполнили фотографии, демонстрирующие последствия блэкаута: заторы на дорогах из-за неработающих светофоров, закрытые магазины, бары и рестораны, а также проблемы с водоснабжением в жилых домах. Аэропорт Бали продолжил работу, но с использованием резервных генераторов, что привело к задержкам нескольких рейсов.

Государственная энергетическая компания PLN заявила, что выясняет причины отключения и активно работает над восстановлением подачи электричества.

«Процесс восстановления в настоящее время осуществляется постепенно», – цитирует Reuters представителя компании.

Масштабные перебои с электроснабжением происходят не только в Индонезии. 28 апреля аналогичный инцидент затронул несколько европейских стран, включая Испанию, Португалию, Францию, Италию и Андорру. Тогда сбой привел к отключению светофоров, общественного транспорта и телефонной связи. Больницы временно приостановили прием пациентов, за исключением операционных, где использовались резервные генераторы. Международный аэропорт в Лиссабоне также оказался парализован.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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