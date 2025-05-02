После блэкаута на Бали начали подачу электричества

Масштабные перебои с электроснабжением происходят не только в Индонезии. 28 апреля аналогичный инцидент затронул несколько европейских стран, включая Испанию, Португалию, Францию, Италию и Андорру. Тогда сбой привел к отключению светофоров, общественного транспорта и телефонной связи. Больницы временно приостановили прием пациентов, за исключением операционных, где использовались резервные генераторы. Международный аэропорт в Лиссабоне также оказался парализован.