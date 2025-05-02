Жителей четырех регионов предупредили о фейке про матпомощь раненым
Жителей Курской, Белгородской, Брянской и Воронежской областей предупредили о новой мошеннической схеме, связанной с обещанием выплатить дополнительную материальную помощь раненым. Об этом сообщили в правительстве Курской области.
Мошенники предлагают пострадавшим направить через Telegram-бот персональные данные всех членов семьи, включая фотографии, информацию о регистрации на территории указанных регионов, а также заявление в свободной форме. Для убедительности злоумышленники распространяют поддельное распоряжение полномочного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе.
Власти призывают граждан быть бдительными и не пользоваться данным ботом. Передача персональных данных неизвестным лицам может привести к серьезным последствиям, включая финансовые потери и кражу личной информации.
В МВД рассказали о методах выявления дипфейков, которые активно используются мошенниками. Злоумышленники чаще всего создают фальшивые видео и аудиозаписи, используя образы знакомых людей, чьи аккаунты были взломаны.