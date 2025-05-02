Жителей четырех регионов предупредили о фейке про матпомощь раненым

Мошенники предлагают пострадавшим направить через Telegram-бот персональные данные всех членов семьи, включая фотографии, информацию о регистрации на территории указанных регионов, а также заявление в свободной форме. Для убедительности злоумышленники распространяют поддельное распоряжение полномочного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе.