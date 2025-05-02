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Жителей четырех регионов предупредили о фейке про матпомощь раненым

Ведомости

Жителей Курской, Белгородской, Брянской и Воронежской областей предупредили о новой мошеннической схеме, связанной с обещанием выплатить дополнительную материальную помощь раненым. Об этом сообщили в правительстве Курской области.

Мошенники предлагают пострадавшим направить через Telegram-бот персональные данные всех членов семьи, включая фотографии, информацию о регистрации на территории указанных регионов, а также заявление в свободной форме. Для убедительности злоумышленники распространяют поддельное распоряжение полномочного представителя президента РФ в Центральном федеральном округе.

Власти призывают граждан быть бдительными и не пользоваться данным ботом. Передача персональных данных неизвестным лицам может привести к серьезным последствиям, включая финансовые потери и кражу личной информации.

В МВД рассказали о методах выявления дипфейков, которые активно используются мошенниками. Злоумышленники чаще всего создают фальшивые видео и аудиозаписи, используя образы знакомых людей, чьи аккаунты были взломаны.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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