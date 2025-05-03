Санврачи рассказали, как произошло заражение сибирской язвой в Таиланде

Ведомство напоминает гражданам о необходимости соблюдения мер предосторожности. При выявлении любых признаков заболевания у животных следует немедленно сообщить об этом в ветеринарную службу населенного пункта. Запрещается покупать мясо у частных лиц на стихийных рынках, так как это может представлять серьезную угрозу здоровью. При появлении первых симптомов недомогания необходимо сразу же обратиться за медпомощью.