Санврачи рассказали, как произошло заражение сибирской язвой в Таиланде
Роспотребнадзор внимательно следит за ситуацией с сибирской язвой в Таиланде, где в провинции Мухдахан зарегистрировано два случая заболевания. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
По данным санврачей, заражение произошло в результате забоя больного крупного рогатого скота и последующего употребления в пищу инфицированного мяса. Один из заболевших скончался от септической формы болезни. Под медицинским наблюдением находятся все лица, которые участвовали в убое животного или употребляли зараженное мясо.
Специалисты Роспотребнадзора осуществляют постоянный мониторинг эпидемиологической обстановки за рубежом для предотвращения завоза инфекций.
Ведомство напоминает гражданам о необходимости соблюдения мер предосторожности. При выявлении любых признаков заболевания у животных следует немедленно сообщить об этом в ветеринарную службу населенного пункта. Запрещается покупать мясо у частных лиц на стихийных рынках, так как это может представлять серьезную угрозу здоровью. При появлении первых симптомов недомогания необходимо сразу же обратиться за медпомощью.
«Сибирская язва не передается от человека к человеку. Угроза эпидемического распространения исключена», – пояснили в Роспотребнадзоре.
Роспотребнадзор также взял на контроль данные о вспышке желтой лихорадки в Колумбии. Там было зафиксировано 74 случая заражения желтой лихорадкой, из которых 34 завершились летальным исходом.