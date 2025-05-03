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Санврачи рассказали, как произошло заражение сибирской язвой в Таиланде

Ведомости

Роспотребнадзор внимательно следит за ситуацией с сибирской язвой в Таиланде, где в провинции Мухдахан зарегистрировано два случая заболевания. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным санврачей, заражение произошло в результате забоя больного крупного рогатого скота и последующего употребления в пищу инфицированного мяса. Один из заболевших скончался от септической формы болезни. Под медицинским наблюдением находятся все лица, которые участвовали в убое животного или употребляли зараженное мясо.

Специалисты Роспотребнадзора осуществляют постоянный мониторинг эпидемиологической обстановки за рубежом для предотвращения завоза инфекций.

Ведомство напоминает гражданам о необходимости соблюдения мер предосторожности. При выявлении любых признаков заболевания у животных следует немедленно сообщить об этом в ветеринарную службу населенного пункта. Запрещается покупать мясо у частных лиц на стихийных рынках, так как это может представлять серьезную угрозу здоровью. При появлении первых симптомов недомогания необходимо сразу же обратиться за медпомощью.

«Сибирская язва не передается от человека к человеку. Угроза эпидемического распространения исключена», – пояснили в Роспотребнадзоре.

Роспотребнадзор также взял на контроль данные о вспышке желтой лихорадки в Колумбии. Там было зафиксировано 74 случая заражения желтой лихорадкой, из которых 34 завершились летальным исходом.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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