В ГД предложили упростить получение звания «Ветеран труда» для работников ОПК
Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова («Справедливая Россия – За правду») направила обращение министру труда Антону Котякову с предложением упростить порядок присвоения звания «Ветеран труда» для сотрудников оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом сообщает «РИА Новости».
В письме Лантратова подчеркнула, что в условиях геополитических вызовов особенно важно обеспечить социальную защиту специалистов ОПК, которые играют ключевую роль в обеспечении безопасности страны. Она напомнила, что 2025 г. объявлен Годом защитника Отечества, и в этот период поддержка таких специалистов должна быть усилена.
Парламентарий предложила снизить требования к стажу для получения звания – до 20 лет для мужчин и 15 лет для женщин, а также освободить работников ОПК от обязательного наличия ведомственных наград.
По словам Лантратовой, сотрудники предприятий ОПК в условиях спецоперации работают в усиленном режиме, нередко без выходных, обеспечивая стабильную работу производств и поставки вооружений. Но действующие меры социальной поддержки, по ее мнению, остаются недостаточными.
Упрощение порядка присвоения звания, уверена депутат, поможет повысить престиж профессий в оборонной сфере и станет актом социальной справедливости по отношению к тем, кто вносит значимый вклад в защиту страны.