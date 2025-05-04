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В ГД предложили упростить получение звания «Ветеран труда» для работников ОПК

Ведомости

Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества Яна Лантратова («Справедливая Россия – За правду») направила обращение министру труда Антону Котякову с предложением упростить порядок присвоения звания «Ветеран труда» для сотрудников оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Об этом сообщает «РИА Новости».

В письме Лантратова подчеркнула, что в условиях геополитических вызовов особенно важно обеспечить социальную защиту специалистов ОПК, которые играют ключевую роль в обеспечении безопасности страны. Она напомнила, что 2025 г. объявлен Годом защитника Отечества, и в этот период поддержка таких специалистов должна быть усилена.

Парламентарий предложила снизить требования к стажу для получения звания – до 20 лет для мужчин и 15 лет для женщин, а также освободить работников ОПК от обязательного наличия ведомственных наград.

По словам Лантратовой, сотрудники предприятий ОПК в условиях спецоперации работают в усиленном режиме, нередко без выходных, обеспечивая стабильную работу производств и поставки вооружений. Но действующие меры социальной поддержки, по ее мнению, остаются недостаточными.

Упрощение порядка присвоения звания, уверена депутат, поможет повысить престиж профессий в оборонной сфере и станет актом социальной справедливости по отношению к тем, кто вносит значимый вклад в защиту страны.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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