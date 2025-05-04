В ГД предложили упростить получение звания «Ветеран труда» для работников ОПК

В письме Лантратова подчеркнула, что в условиях геополитических вызовов особенно важно обеспечить социальную защиту специалистов ОПК, которые играют ключевую роль в обеспечении безопасности страны. Она напомнила, что 2025 г. объявлен Годом защитника Отечества, и в этот период поддержка таких специалистов должна быть усилена.