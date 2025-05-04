ERR: на границе Эстонии и России после учений образовалась очередь

Учения силовиков и военных Kilp, напоминает ERR, были направлены на отработку «скоординированных действий в различных ситуациях – от повседневных происшествий и угроз общественной безопасности до сценариев национального кризиса и предвоенного состояния». Мероприятия проходили в Ида-Вируском уезде с 28 апреля по 2 мая. В частности, на них отрабатывалось противодействие проникновению в приграничную зону.