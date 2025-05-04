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ERR: на границе Эстонии и России после учений образовалась очередь

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После военных учений в Эстонии республика возобновила работу международного пункта пропуска на границе с Россией в Нарве, образовались очереди, передает ERR.

КПП «Нарва-1» заработал в штатном режиме 3 мая, после этого «вновь появились очереди из желающих пересечь госграницу», говорится в материале.

Учения силовиков и военных Kilp, напоминает ERR, были направлены на отработку «скоординированных действий в различных ситуациях – от повседневных происшествий и угроз общественной безопасности до сценариев национального кризиса и предвоенного состояния». Мероприятия проходили в Ида-Вируском уезде с 28 апреля по 2 мая. В частности, на них отрабатывалось противодействие проникновению в приграничную зону.

Власти республики предупредили, что в связи с учениями пограничный переход с Россией в Нарве будет закрыт с 30 апреля по 2 мая.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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