ERR: на границе Эстонии и России после учений образовалась очередь
После военных учений в Эстонии республика возобновила работу международного пункта пропуска на границе с Россией в Нарве, образовались очереди, передает ERR.
КПП «Нарва-1» заработал в штатном режиме 3 мая, после этого «вновь появились очереди из желающих пересечь госграницу», говорится в материале.
Учения силовиков и военных Kilp, напоминает ERR, были направлены на отработку «скоординированных действий в различных ситуациях – от повседневных происшествий и угроз общественной безопасности до сценариев национального кризиса и предвоенного состояния». Мероприятия проходили в Ида-Вируском уезде с 28 апреля по 2 мая. В частности, на них отрабатывалось противодействие проникновению в приграничную зону.
Власти республики предупредили, что в связи с учениями пограничный переход с Россией в Нарве будет закрыт с 30 апреля по 2 мая.