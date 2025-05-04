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Полиция начала проверку по факту нападения на Надежду Кадышеву

Ведомости

Сотрудники МВД проводят проверку по сообщению о нападении на исполнительницу после концерта в Иваново, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале. ТАСС подтвердили в полиции, что речь идет об инциденте с народной артисткой РФ Надеждой Кадышевой.

Волк рассказала, что сообщение о нападении неизвестной женщины на солистку поступило 30 апреля в ОМВД России по Ленинской району Иваново. Сотрудники Росгвардии доставили нарушительницу в отдел полиции, полицейские проводят проверку, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством, говорится в сообщении.

В правоохранительный органах агентству уточнили, что женщина напала на солистку ансамбля «Золотое кольцо» Надежду Кадышеву.

Telegram-канал Mash писал, что инцидент произошел в ивановском музтеатре. За Кадышевой после завершения концерта побежала девушка, «взяла за шею и прокричала что-то невнятное». После случившегося неизвестную передали полиции, а к Кадышевой приехал врач. Уточняется, что сама певица не пострадала. Позднее канал сообщил со ссылкой на слова девушки, что она «действовала по указке журналистов, чтобы добыть эксклюзив».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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