Полиция начала проверку по факту нападения на Надежду Кадышеву
Сотрудники МВД проводят проверку по сообщению о нападении на исполнительницу после концерта в Иваново, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк в Telegram-канале. ТАСС подтвердили в полиции, что речь идет об инциденте с народной артисткой РФ Надеждой Кадышевой.
Волк рассказала, что сообщение о нападении неизвестной женщины на солистку поступило 30 апреля в ОМВД России по Ленинской району Иваново. Сотрудники Росгвардии доставили нарушительницу в отдел полиции, полицейские проводят проверку, по результатам которой будет принято решение в соответствии с законодательством, говорится в сообщении.
В правоохранительный органах агентству уточнили, что женщина напала на солистку ансамбля «Золотое кольцо» Надежду Кадышеву.
Telegram-канал Mash писал, что инцидент произошел в ивановском музтеатре. За Кадышевой после завершения концерта побежала девушка, «взяла за шею и прокричала что-то невнятное». После случившегося неизвестную передали полиции, а к Кадышевой приехал врач. Уточняется, что сама певица не пострадала. Позднее канал сообщил со ссылкой на слова девушки, что она «действовала по указке журналистов, чтобы добыть эксклюзив».