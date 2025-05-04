Полиция начала проверку по факту нападения на Надежду Кадышеву

Telegram-канал Mash писал, что инцидент произошел в ивановском музтеатре. За Кадышевой после завершения концерта побежала девушка, «взяла за шею и прокричала что-то невнятное». После случившегося неизвестную передали полиции, а к Кадышевой приехал врач. Уточняется, что сама певица не пострадала. Позднее канал сообщил со ссылкой на слова девушки, что она «действовала по указке журналистов, чтобы добыть эксклюзив».