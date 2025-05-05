Численность населения Москвы достигла 13,3 млн человек
Население Москвы увеличилось до 13,3 млн человек по состоянию на 1 января 2025 г., сообщил мэр города Сергей Собянин президенту России Владимиру Путину в процессе доклада об итогах социально-экономического развития столицы в 2024 г.
«По предварительной оценке, ожидаемая средняя продолжительность жизни достигла 79,5 года», – сообщил глава города. По его словам, в Москве сохраняется естественный прирост населения, которое за 2024 г. увеличилось на 4800 человек, «несмотря на неблагоприятные демографические тенденции».
Собянин также рассказал об итогах строительного сектора в Москве. За 2024 г. в городе появилось 14,2 млн кв. м недвижимости. 6,5 млн кв. м из них – жилье. 49 школ и дошкольных учреждений, 14 объектов здравоохранения, 17 спортивных и девять культурных объектов введены в эксплуатацию.