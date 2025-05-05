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Численность населения Москвы достигла 13,3 млн человек

Ведомости

Население Москвы увеличилось до 13,3 млн человек по состоянию на 1 января 2025 г., сообщил мэр города Сергей Собянин президенту России Владимиру Путину в процессе доклада об итогах социально-экономического развития столицы в 2024 г.

«По предварительной оценке, ожидаемая средняя продолжительность жизни достигла 79,5 года», – сообщил глава города. По его словам, в Москве сохраняется естественный прирост населения, которое за 2024 г. увеличилось на 4800 человек, «несмотря на неблагоприятные демографические тенденции».

Собянин также рассказал об итогах строительного сектора в Москве. За 2024 г. в городе появилось 14,2 млн кв. м недвижимости. 6,5 млн кв. м из них – жилье. 49 школ и дошкольных учреждений, 14 объектов здравоохранения, 17 спортивных и девять культурных объектов введены в эксплуатацию.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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