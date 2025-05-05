Театр Ленсовета приостановил спектакли с Боярским
Театр имени Ленсовета приостанавливает показы одного из спектаклей с участием народного артиста РСФСР Михаила Боярского, которому по рекомендации врачей пока не следует выходить на сцену после перенесенного ушиба. Об этом говорится в Telegram-канале театра.
Речь идет о постановке «В этом милом старом доме», показы которой будут приостановлены до конца текущего театрального сезона.
Зрителям предложены альтернативные спектакли в ранее запланированные даты. В частности, 9 мая в 17:00 вместо отмененного спектакля будет показана постановка «Без вины виноватые», а на Малой сцене в 18:00 вместо «Шуток Достоевского» состоится спектакль «Довлатов».
Билеты на отмененные постановки остаются действительными или подлежат возврату до 14 мая включительно.
18 апреля Санкт-Петербургский академический театр имени Ленсовета сообщил, что Боярский в этот день не примет участия в спектакле «Ромео и Джульетта», вместо этого прозвучит его записанный голос. Решение было связано с болезнью артиста. В театре заявили, что поводов для беспокойства нет.
Собеседник ТАСС в театре рассказал, что Боярский получил травму на репетиции спектакля и был госпитализирован с подозрением на перелом ребра.