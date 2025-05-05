Театр Ленсовета приостановил спектакли с Боярским

18 апреля Санкт-Петербургский академический театр имени Ленсовета сообщил, что Боярский в этот день не примет участия в спектакле «Ромео и Джульетта», вместо этого прозвучит его записанный голос. Решение было связано с болезнью артиста. В театре заявили, что поводов для беспокойства нет.