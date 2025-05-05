Московский суд арестовал сотрудника Музея Москвы Павла Гнилорыбова
Мещанский районный суд Москвы арестовал автора Telegram-канала «Архитектурные излишества», сотрудника Музея Москвы Павла Гнилорыбова, следует из данных в картотеке суда.
Его арестовали по ст. 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению сотрудника полиции). Другие подробности произошедшего не уточняются.
Гнилорыбов является научным сотрудником Музея Москвы, а также краеведом, урбанистом, журналистом и автором книг по истории архитектуры. Стал известен благодаря авторскому экскурсионному проекту «МосПешком» и Telegram-каналу «Архитектурные излишества». Сейчас он читает лекции и ведет публицистическую деятельность.