Московский суд арестовал сотрудника Музея Москвы Павла Гнилорыбова

Гнилорыбов является научным сотрудником Музея Москвы, а также краеведом, урбанистом, журналистом и автором книг по истории архитектуры. Стал известен благодаря авторскому экскурсионному проекту «МосПешком» и Telegram-каналу «Архитектурные излишества». Сейчас он читает лекции и ведет публицистическую деятельность.